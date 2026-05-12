Rino Cappiello: Il “Parrucchiere Pazzo” che rivoluziona il concetto di Salone
Bianca Ricci
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Rino Cappiello: Il “Parrucchiere Pazzo” che rivoluziona il concetto di Salone

Rino Cappiello: Il “Parrucchiere Pazzo” che rivoluziona il concetto di Salone

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Rubriche - 12 Maggio 2026

di Bianca Ricci

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