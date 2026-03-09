Hyundai presenta la Nuova IONIQ 6 N Line: la berlina elettrica che ridefinisce il viaggio

Design più affilato, batteria da 84 kWh e un inedito allestimento ispirato alle supersportive N: la grande berlina si evolve senza perdere la propria identità.

Hyundai alza ulteriormente l’asticella nel segmento delle berline elettriche da viaggio. La rinnovata IONIQ 6 debutta con uno stile ancora più ricercato e, per la prima volta, con l’allestimento N Line: una declinazione sportiva che strizza l’occhio all’universo ad alte prestazioni del Brand coreano.

Al centro dell’evoluzione tecnica c’è la nuova batteria da 84 kWh, in crescita rispetto ai precedenti 77 kWh, abbinata alla consolidata piattaforma E-GMP a 800 Volt. Il risultato è un’autonomia che raggiunge i 680 km nel ciclo WLTP e tempi di ricarica ultra-rapidi: dal 10 all’80% in soli 18 minuti

Design aerodinamico con CX di 0,215, tra i più bassi al mondo nel panorama automobilistico

Nuovo allestimento N Line con paraurti scolpiti, cerchi da 20″, interni in pelle e Alcantara®

Batteria da 84 kWh (disponibile anche versione entry-level da 63 kWh) per massimizzare autonomia

Gamma powertrain: 170 CV (RWD), 229 CV (RWD) e 325 CV (AWD) con 605 Nm di coppia

Interni rinnovati: nuovo volante a tre razze, pannelli porta in materiale morbido, nuovi tasti fisici

N Line: sportività senza compromessi

L’inedito allestimento N Line rappresenta la novità più visibile di questo aggiornamento. Trae ispirazione diretta dal prototipo RN22e e dall’attesa IONIQ 6 N, il secondo modello 100% elettrico a fregiarsi del badge N, in arrivo in Italia nel corso del 2026, traducendo quel linguaggio prestazionale in forme di serie.

Paraurti anteriori e posteriori ridisegnati con linee più scolpite, minigonne laterali, dettagli in nero lucido e cerchi in lega da 20″ con pneumatici 245/40 R20 definiscono una presenza su strada ancora più decisa. Nell’abitacolo, rivestimenti in pelle e Alcantara, pedaliera in metallo e il gioco cromatico chiaro-scuro completano un’esperienza coerente con il carattere sportivo della versione.

Un design che matura senza stravolgere

Il frontale è stato ridisegnato con muso più pulito e proiettori sottilissimi separati dalle luci diurne, per uno sguardo ancora più moderno. Al posteriore, il doppio spoiler lascia spazio a un elegante elemento singolo in stile “ducktail”, soluzione che migliora sia l’efficienza aerodinamica sia la pulizia formale del modello. Il risultato è un coefficiente aerodinamico di 0,215, tra i più bassi in assoluto nel settore

Interni: qualità percepita e nuova ergonomia

L’abitacolo evolve con l’introduzione di materiali più pregiati, tutti i pannelli porta sono ora rivestiti in materiale morbido, e di una consolle centrale riprogettata con tasti fisici per le funzioni principali, affiancati da un display climatizzazione ampliato. Il volante a tre razze ripreso da IONIQ 5 N e la doppia schermatura digitale da 12,3″ con aggiornamenti OTA completano un interno pensato per chi guida molto e chiede molto dalla propria auto.

“IONIQ 6 è uno dei modelli Hyundai più innovativi e distintivi oggi presenti in gamma. Con questa evoluzione stilistica e tecnologica consolidiamo un progetto che ha saputo distinguersi per efficienza, autonomia e velocità di ricarica, affiancate a uno stile che permette di distinguersi dalla massa.”

Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy

Dotazione di serie: sicurezza e connettività avanzate.

Sin dalla versione d’ingresso, IONIQ 6 offre l’intero pacchetto Hyundai SmartSense, frenata autonoma d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo con Stop&Go, Highway Driving Assist, affiancato da doppio display da 12,3″, Apple CarPlay wireless, Android Auto, navigazione con aggiornamenti OTA e servizi Bluelink®. Di serie anche la pompa di calore, il pre-condizionamento della batteria e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

