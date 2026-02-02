Da Nošovice al mondo: Hyundai festeggia 5 milioni di veicoli prodotti

Lo stabilimento Hyundai di Nošovice, nella Repubblica Ceca, ha raggiunto un traguardo storico: cinque milioni di veicoli prodotti. Un risultato celebrato lo scorso 29 gennaio con l’uscita dalla linea di assemblaggio di una Hyundai TUCSON Hybrid, simbolo non solo del successo industriale del sito, ma anche della profonda trasformazione tecnologica e sostenibile intrapresa negli ultimi anni.

Attivo dal 2008, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) rappresenta oggi uno dei pilastri produttivi del Gruppo Hyundai in Europa. La TUCSON, modello chiave dello stabilimento, incarna questa centralità: tra la terza generazione (2015-2020) e quella attuale, il SUV ha superato complessivamente 1,1 milioni di unità prodotte, arrivando a rappresentare quasi la metà della produzione totale del sito. Accanto a TUCSON, anche la gamma i30 ha giocato un ruolo fondamentale, con quasi 1,5 milioni di vetture prodotte, comprese le versioni ad alte prestazioni i30 N.

I veicoli assemblati a Nošovice vengono esportati in oltre 90 Paesi nel mondo. Se l’Europa resta il principale mercato di riferimento, le esportazioni raggiungono anche Medio Oriente, Africa, Oceania e America Latina, confermando il ruolo strategico dello stabilimento nella rete globale del Brand.

Dal 2020, HMMC ha accelerato in modo deciso verso l’elettrificazione. In poco più di cinque anni sono stati prodotti oltre 650.000 veicoli elettrificati, che oggi rappresentano più della metà della produzione complessiva. Un passaggio storico è stato segnato dalla KONA Electric, primo veicolo elettrico prodotto in serie nella Repubblica Ceca, che sa sola conta circa 200.000 unità. A supporto di questa evoluzione, una parte del sito è stata convertita in centro di assemblaggio dei sistemi batteria, gestito da Hyundai Mobis, con una capacità che raggiungerà 450.000 unità annue entro metà 2026.

Parallelamente, lo stabilimento ha rafforzato il proprio ruolo nello sviluppo dei nuovi modelli, partecipando già dalle fasi di progettazione. Un esempio concreto è l’attuale generazione di KONA Electric, sviluppata per circa il 50% proprio a Nošovice.

Grande attenzione è rivolta anche alla sostenibilità e all’automazione. Dal 2022 l’impianto utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili e, all’inizio del 2026, è stato completato un impianto fotovoltaico da 5 MWp. Nuove tecnologie automatizzate per l’assemblaggio e il controllo qualità confermano l’impegno verso l’eccellenza produttiva.

Con quasi 2.900 dipendenti e un forte impatto sull’economia locale, lo stabilimento di Nošovice guarda al futuro con l’obiettivo di produrre nel 2026 circa 265.000 veicoli, di cui il 50% elettrificati, consolidando il proprio ruolo di riferimento nell’industria automobilistica europea.