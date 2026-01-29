SANA Food 2026: la fiera del biologico che attrae buyer da 30 paesi

Dal 22 al 24 febbraio Bologna diventa capitale del biologico e della consapevolezza alimentare. SANA Food è il salone internazionale B2B dedicato ai prodotti biologici, naturali e sostenibili, organizzato a BolognaFiere con il supporto di Agenzia ICE. Non è una fiera aperta al pubblico generico, ma una piattaforma professionale dove produttori e buyer del settore Horeca, della distribuzione specializzata e della gastronomia si incontrano per creare nuove partnership commerciali.

Cosa si trova in fiera

SANA Food ospita aziende del biologico italiano e internazionale, con focus particolare su olio extravergine di oliva, aceto balsamico tradizionale, miele, e una vasta gamma di prodotti biodinamici, veg, DOP, IGP e funzionali. Quest’anno debutta la Social Food Area, dedicata alle produzioni agricole provenienti da iniziative di reinserimento sociale e terreni confiscati alla criminalità. La contemporaneità con Slow Wine Fair arricchisce ulteriormente l’offerta: i visitatori possono accedere a entrambe le manifestazioni con un unico biglietto, creando un percorso integrato nel mondo del cibo e del vino consapevoli.

Novità importante è la partnership con Slow Food Promozione, che porterà i produttori dei Presìdi Slow Food e delle reti territoriali, accompagnati da degustazioni guidate, tavole rotonde e seminari sulle politiche agroalimentari.

I numeri della scorsa edizione

L’edizione di febbraio 2025 ha registrato 15.000 visitatori e 300 buyer internazionali provenienti da 20 paesi diversi. Sono stati organizzati oltre 2.000 incontri B2B tra le 1.050 cantine di Slow Wine Fair e le 250 aziende di SANA Food. Un numero significativo che dimostra come il biologico non sia una nicchia, ma un settore in crescita strutturale.

L’edizione 2026

Per l’edizione di quest’anno le aspettative sono ancora più alte. Sono già previsti oltre 300 buyer internazionali provenienti da più di 30 paesi. Agenzia ICE cura una selezione rigorosa dei visitatori professionali: importatori, distributori Horeca, ristoranti di alto livello, eco-boutique, strutture alberghiere, osterie storiche, servizi di catering, locali di cucina sostenibile, negozi biologici, gastronomie gourmet, cooperative di commercio equo e solidale.

Durante i tre giorni sarà presentato in anteprima l’Osservatorio SANA 2026 con i dati sui consumi nel canale Horeca e sulle esportazioni biologiche italiane. Gli spazi di OoH! Lab e Lab Academy ospiteranno degustazioni, masterclass, workshop e convegni per i professionisti, creando momenti di dialogo diretto dove scegliere significa valutare qualità, autenticità e valori condivisi.

Informazioni pratiche

SANA Food 2026 si terrà a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio. Per accreditamenti e informazioni: sana@bolognafiere.it, tel. 051 282111, www.sana.it.