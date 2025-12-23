Hyundai i20: la compatta di segmento B evolve con il MY2026

Hyundai presenta i20 Model Year 2026, l’evoluzione della compatta che da oltre vent’anni rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’offerta del Brand nel segmento B, consolidando il proprio ruolo di riferimento grazie a una gamma razionalizzata, a una motorizzazione turbo-benzina aggiornata e a contenuti tecnologici e di sicurezza ai vertici della categoria.

Con il debutto della nuova Hyundai i20 MY26, il Brand rafforza la propria presenza in uno dei segmenti più rilevanti per il mercato italiano, nel quale i20 ha dimostrato nel tempo di saper coniugare alla perfezione stile, qualità costruttiva e contenuti concreti. Forte di quasi 140.000 unità vendute nel Paese dal lancio della prima generazione, i20 si rinnova per offrire un’esperienza di guida coerente con le esigenze del mercato odierno.

Il Model Year 2026 introduce una gamma profondamente razionalizzata, pensata per offrire maggiore chiarezza al cliente e valorizzare al massimo i punti di forza del modello. Sotto il cofano debutta il motore benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologato Euro 6E-bis, che sostituisce le precedenti motorizzazioni e garantisce una risposta pronta e prestazioni brillanti in ogni condizione di utilizzo. Il motore è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure con cambio automatico a doppia frizione 7DCT, per rispondere alle diverse preferenze di guida.

Dal punto di vista del design e dell’esperienza a bordo, Hyundai i20 MY26 conferma il suo carattere distintivo che strizza l’occhio alla sportività. L’abitacolo, curato e spazioso, è progettato per garantire la massima ergonomia, mentre la dotazione tecnologica all’avanguardia rafforza il ruolo della i20 come compatta moderna, elegante e funzionale, capace di offrire un’esperienza di guida superiore.

Listino e allestimenti

L’introduzione del Model Year 2026 porta con sé una struttura di gamma semplice e razionale, articolata su due allestimenti, Connectline e Prime, entrambi abbinati al 1.0 T-GDi da 90 CV, con l’obiettivo di offrire un’elevata chiarezza di scelta e un elevato livello dei contenuti di serie, per garantire il massimo valore al cliente.

L’allestimento Connectline rappresenta la versione di volume della gamma ed è proposto a partire da € 21.850 nella configurazione con cambio manuale a 6 rapporti. Questa versione offre una dotazione di serie completa e tecnologicamente avanzata che include, tra gli altri contenuti, cerchi in lega da 16”, luci diurne e di posizione a LED, Cluster Supervision da 10.25″ TFT LCD. Sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti tramite rete wireless (OTA), Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante.

Ampia anche la suite di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, tra cui il Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il Sistema di mantenimento attivo al centro della corsia, il Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, il Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità e l’Avviso presenza passeggeri posteriori. La stessa configurazione è disponibile con cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti, a partire da € 23.350.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento Prime, pensato per chi desidera il massimo in termini di comfort, stile e tecnologia. Proposto a partire da € 23.350 con cambio manuale e disponibile anche con il doppia frizione 7DCT da € 24.850. Prime aggiunge contenuti distintivi come fari anteriori Full LED, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, retrovisori ripiegabili elettricamente, interni premium, luci d’ambiente, specchietto retrovisore elettrocromico e caricatore wireless per smartphone.