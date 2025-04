Versace entra nella famiglia Prada: il tramonto della Medusa

A poche settimane dall’uscita di Donatella Versace dalla maison, direttrice artistica per ben 28 anni, le sorti di Versace non sembrano migliorare. A causa dei dazi imposti da Donald Trump, la Medusa si è ritrovata in grandi difficoltà, con una drastica svalutazione: da 1,5 miliardi a 250 milioni. Si sono concluse le trattative tra Prada e Capri Holdings, la multinazionale fondata da Michael Kors che aveva già acquistato Versace nel 2018, e che ora prevede l’acquisizione del 100% della casa di moda.

L’influenza di Prada era già percepibile con l’arrivo del nuovo direttore artistico di Versace, Dario Vitale, proveniente da Miu Miu, uno dei marchi del gruppo Prada. Un’ulteriore acquisizione, quella di Jimmy Choo, era stata inizialmente ipotizzata, ma è stata successivamente scartata.

Capri Holdings era alla ricerca di nuovi acquirenti dopo il fallimento del tentativo di fusione con Tapestry, un’altra holding nota, operazione bloccata dall’Antitrust statunitense per evitare un presunto “monopolio delle borsette”. Il blocco ha causato una perdita di 8,5 miliardi di dollari e un calo dell’11,6% in borsa.

Famiglia Prada

Il successo dell’accordo è stato merito della famiglia Prada: le trattative si sono svolte a New York, condotte dal CEO di Prada Andrea Guerra e da Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada, alcune settimane prima dell’annuncio ufficiale di Patrizio Bertelli. Si tratta di una mossa strategica per competere con i gruppi francesi LVMH e Kering, e mantenere alto il prestigio della moda italiana a livello globale. Come riporta Adnkronos, Andrea Guerra ha detto: “L’infrastruttura del gruppo è forte, abbiamo verticalizzato le organizzazioni dei nostri brand, e abbiamo rafforzato le nostre routine e i nostri processi. Ci sentiamo pronti ad aprire questo nuovo capitolo” Aggiungendo “Versace ha un potenziale enorme. il cammino sarà molto lungo e richiederà pazienza e disciplina nell’esecuzione. L’evoluzione di un marchio necessita di tempo e di cura continua”.

Donatella Versace, nonostante le difficoltà del marchio, si è detta entusiasta dell’esito: “Sono felicissima che Versace diventi parte della famiglia Prada. Gianni e io abbiamo sempre avuto una grande ammirazione per Miuccia, Patrizio e la loro famiglia”, ha scritto. E ancora: “Sono onorata di avere il brand nelle mani di un business familiare italiano così fidato e sono pronta a supportare questa nuova era per il marchio in ogni modo possibile.” Questo il contenuto del suo post Instagram pubblicato un’ora fa. E’ appena iniziata ufficialmente una nuova era per la Medusa.