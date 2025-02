Barbara Berlusconi, classe e carriera: viaggio nella vita di Lady B

Barbara Berlusconi è molto più di un nome famoso: è una donna che incarna la fusione tra talento imprenditoriale, visione e impegno sociale, tra tradizione e modernità, tra l’eredità di un cognome influente e l’ambizione di voler tracciare un proprio percorso che sia innovativo.

Attraverso la sua personalità magnetica ha saputo conquistare tanto il mondo degli affari quanto quello dei media: le sue scelte audaci, il suo approdo da giovanissima nel mondo del business e il suo stile inconfondibile la rendono una curiosa nota da scoprire.

Con una carriera che spazia dal mondo del calcio alla cultura, dalla finanza alla sostenibilità, Barbara Berlusconi ha dimostrato una straordinaria capacità di navigare in mari vasti e complessi, sapendo così costruirsi – grazie anche al vento di famiglia che soffia ancora forte – una invidiabile carriera di successo.

Guai però a credere che Lady B sia solo una manager, infatti è anche un simbolo di eleganza e forza: la sua presenza pubblica, sempre impeccabile, rappresenta il perfetto equilibrio tra il mondo dell’imprenditoria e quello della vita privata.

Cresciuta all’ombra di Pier Silvio e Marina, Barbara oggi è una donna che porta avanti il peso di un nome prestigioso, costruendo un futuro di cui si parla con ammirazione e curiosità: scoprire i suoi progetti e il suo impegno significa entrare in un mondo in cui l’eccellenza si fonde con l’ambizione, rendendola così una figura che merita di essere raccontata, esplorata e ammirata in tutte le sue sfaccettature.

Partiamo dall’inizio: Barbara Berlusconi nasce ad Arlesheim, nella Svizzera del Nord, proprio dove si intersecano i confini che dividono la terra elvetica dalla Francia e dalla Germania, il 30 luglio del 1984.

Se non bastasse come segno del destino nascere nella famiglia Berlusconi, la piccola Lady B viene anche battezzata da Bettino Craxi, Presidente del Consiglio proprio negli anni ’80 e grande amico del Cavaliere.

Barbara è la prima figlia avuta da Silvio Berlusconi con la sua seconda moglie, Veronica Lario: sorella di Eleonora e Luigi e sorellastra di Marina e Pier Silvio, la manager è quindi la terzogenita di Villa San Martino.

Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2003, entra nello stesso anno a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A., mentre nel frattempo studia filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, dove si laurea, con lode, solo nel 2010.

Già dai primi anni della sua “vita adulta” Lady B impara a conciliare la sua attività professionale con i pettegolezzi derivanti dal cognome ingombrante, e così nel 2007 ammette di aver fatto comprare dal padre per 20.000 euro – tramite l’opera di Miti Simonetto – alcune foto scattatele fuori da una discoteca di Milano, pattuendo la cifra con Fabrizio Corona.

Da subito, la piccola Berlusconi mostra al grande palcoscenico che il talento comunicativo è una dote genetica, dichiarando, in risposta a chi malignava sulla compravendita di queste foto perché definite “imbarazzanti”, che furono sì acquistate perché ritenute imbarazzanti, ma in quanto brutte e sgranate, e non perché scandalose come invece alcuni sussurravano, altrimenti “altro che 20mila euro”.

Dall’aprile del 2011 entra a far parte del CdA del Milan, da cui nel 2013 viene nominata vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive: dopo un inizio complicato, dovuto anche alla difficile gestione del rapporto di potere con Galliani – braccio destro di Papà Silvio – i nervi si distendono in un clima di maggiore serenità.

Anche dopo la cessione del club all’imprenditore cinese Li Yonghong, nel 2017, Lady B rimane nell’ambiente rossonero come presidente della Onlus Fondazione Milan, ma solo per poco più di un anno, quando cambia nuovamente la gestione societaria con l’avvento del fondo Elliot.

Anche durante l’esperienza del Milan tornano i fantasmi del pettegolezzo, soprattutto per via della storia d’amore con il centravanti brasiliano Pato.

Oggi, insieme ai fratelli Eleonora e Luigi, Barbara possiede ed è amministratrice di H14, storica holding di casa Berlusconi, cui fanno capo il 21,43% di Fininvest e altre partecipazioni societarie come il 20% di Facile.it.

I tre “piccoli” di casa Berlusconi però mantengono come core business della holding il settore dell’edilizia, marchio di fabbrica del Cavaliere: proprio in questo mondo Barbara ha conosciuto il suo attuale compagno, l’imprenditore Lorenzo Guerrieri, padre dei suoi ultimi tre figli, dopo i primi due avuti da Giorgio Valaguzza, manager della JP Morgan.

Al momento Lady B è anche membro del CdA della Scala, nominata nella quota espressione della Regione Lombardia .

Ultimamente, vecchie voci hanno ripreso a vorticare intorno a Barbara Berlusconi relativamente a una sua possibile “discesa in campo” nel mondo della politica, soprattutto dopo due interventi pubblici in tema di giustizia – il secondo sul caso Almasri – e appunto dopo l’indicazione della giunta lombarda come membro del Cda della Scala.

Vista l’importanza anche politica della carica nel teatro lirico milanese, sottolineata da più comunicati di esponenti di Forza Italia, si vocifera che questo possa essere un primo passo strumentale a costruire un futuro impegno diretto in prima persona, magari proprio per la guida del capoluogo lombardo.

L’interesse di Barbara alla Cosa Pubblica non è nuovo, anzi si appoggia su alcuni precedenti che hanno destato scalpore negli anni, come la polemica con il sindaco meneghino Beppe Sala relativa alla ristrutturazione dello stadio San Siro, o il battibecco intervenuto sempre tra i due riguardo l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Nonostante ciò, dalla “diva” di casa Berlusconi, ancora una volta – proprio come nel 2013 in una storica intervista – è giunta la smentita: mai in politica. «Le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni e sono, dunque, prive di fondamento» ha chiarito Barbara Berlusconi dopo aver incontrato il governatore Fontana, risuonando così con – almeno apparente – coerenza l’eco di un’altra sua dichiarazione del 2013: “né io né Marina scenderemo in campo. Siamo state molto nette”.

Che sia solo una strategia per prendere tempo e poi sorprendere tutti – di nuovo – con un’entrata ad effetto?

Chissà che l’eclettismo berlusconiano non sia proprio anche di Lady B.