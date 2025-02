Oggi, al Cinema Caravaggio di Roma, si è tenuta una proiezione speciale del film La Gomera – L’isola dei fischi (2019), diretto da Corneliu Porumboiu.

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata della Romania in Italia e dall’Associazione Consorti Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri. Alla proiezione ha inoltre presenziato la protagonista del film, l’attrice romena Catrinel Marlon.

La Gomera: un noir multilingue e sottile

Girato in tre lingue (romeno, spagnolo e inglese), giunto a Cannes nel 2019 e candidato anche alla Palma d’Oro, La Gomera è un «thriller intriso di un’ironia sottile, segreti e doppi giochi», come lo ha descritto l’Ambasciatrice di Romania Gabriela Dancău, nel suo discorso di apertura dell’evento.

Si tratta inoltre di una pellicola dalla storia alquanto travagliata, ha spiegato l’attrice Catrinel Marlon, poiché uscita poco prima dell’inizio della pandemia e della conseguente chiusura delle sale cinematografiche, costretta quindi a rimanere “in sospeso” per molto tempo.

La proiezione al Cinema Caravaggio ha rappresentato un dignitoso ritorno in scena del film, oltre che un’occasione perfetta per rimettere in evidenza il profondo legame culturale instauratosi tra Romania e Italia. Catrinel Marlon, con il cuore a metà tra i due paesi, ne è un esempio vivente.

Tra crimini e fischi: il silbo gomero

La trama ruota attorno a Cristi (Vlad Ivanov), un poliziotto di Bucarest che si ritrova incastrato fra il proprio lavoro e quello di un gangster spagnolo, Paco (Agustí Villaronga). Questi gli chiede infatti di aiutarlo a far evadere di prigione il traditore Zsolt (Sabin Tambrea), accusato di aver nascosto 30 milioni di euro, mettendo a rischio l’intera banda criminale.

Messo sotto sorveglianza dalla polizia romena, Cristi viene convinto da Paco a recarsi sull’isola de La Gomera, nelle Canarie. Qui entrano in gioco due fattori cruciali: il personaggio di Gilda (Catrinel Marlon), donna tanto affascinante quanto manipolatrice, e il silbo gomero.

Quest’ultimo è un linguaggio fischiato realmente esistente e patrimonio UNESCO, usato dai contadini locali per comunicare su lunghe distanze. Nel film, la banda lo impiega per sfuggire al controllo della polizia, in quanto il suono si confonde perfettamente con il verso degli uccelli.

È proprio questo il tratto più originale del film La Gomera: l’aver riunito, su un solo schermo, non solo più lingue, ma anche più linguaggi, che vanno ben oltre il parlato e la cui mancata riuscita potrebbe risultare fatale per i personaggi della storia.