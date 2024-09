Pronto alla boa il Salone Nautico Internazionale di Genova

Genova si prepara ad ospitare uno degli eventi internazionali di maggiore richiamo per la città ligure, con un Salone nautico che nei numeri si riconferma in costante crescita. Superato ormai da tempo il muro dei mille brand esposti (saranno 1.052) e delle imbarcazioni in mostra (1.030), il Salone si riappropria di un luogo iconico come il Palasport e mostrerà quasi nella sua interezza il restyling disegnato da Renzo Piano.

Il layout progettato consentirà un’esperienza di visita coinvolgente, in un percorso espositivo senza soluzione di continuità: in totale 220mila metri quadrati di esposizione tra terra e acqua, con l’85% di aree all’aperto (5.000 mq in più del 2023). In crescita anche il numero degli espositori esteri, che soltanto nel segmento della produzione aumentano di 23 unità. Anche la vendita dei biglietti online vede un incremento del 16% a pari data rispetto al 2023, come hanno reso noto gli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione, in attesa di svelare nei prossimi giorni anche il consuntivo 2023 del settore, atteso in crescita in doppia cifra nei dati sia di fatturato, sia di ordini.

In questa cornice la nautica italiana guadagna il posto che merita: “Il primato della nautica italiana nel mondo è consolidato da oltre venti anni – ha dichiarato il presidente dei Saloni nautici, Andrea Razeto. “Nel 2023 la leadership nella produzione di superyacht si è confermata facendo registrare +21% rispetto all’anno precedente e raggiungendo il 51% degli ordini globali: un’imbarcazione su due nei mari del mondo è Made in Italy. In questo quadro, il Salone nautico è lo strumento che da sempre ha sostenuto e amplificato la spinta all’internazionalizzazione del settore, facendo conoscere all’estero i nostri valori”.

Il quadro macroeconomico internazionale, che offre una doppia lettura fra tensioni politico-militari e annunciati tagli dei tassi di interesse, sembra al momento non intaccare il trend positivo che caratterizza il settore ormai da alcuni anni. Anche venuta meno la spinta emotiva post Covid, i numeri della crescita rimangono a due cifre, lasciando intendere che l’ondata di nuovi ingressi nel mondo della nautica da diporto non sia stata – nella sua massima parte – fugace. La platea di quanti, a diverso titolo, si sono avvicinati a questo mondo si è indiscutibilmente allargata, l’età media dei fruitori di imbarcazioni è scesa, la capacità di spesa di una parte di questi nuovi clienti si rivela consistente.

Non solo estero. Nel tempo la nautica ha, infatti, concentrato sempre di più l’attenzione verso caratteristiche che la lanciano nel futuro e l’elemento guida di qualsiasi percorso di visita del Salone, definito in base agli interessi di ciascun visitatore, sarà l’innovazione, tradotta nella sfida di materiali e propulsioni in grado di garantire sempre più la salvaguardia dell’ambiente, non solo di quello marino. Dalle imbarcazioni, passando per i motori, fino al corposo ventaglio dell’accessoristica, tutta l’offerta sarà all’insegna di questo grande sforzo da parte dell’intera filiera produttiva. “Il binomio sostenibilità – innovazione, ormai indissolubile, è architrave in un settore in continua evoluzione come la nautica” ha dichiarato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica. Ed esattamente con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del design nautico e premiare i prodotti che rappresentano il meglio dell’innovazione tecnologica e stilistica, contribuendo a plasmare il futuro della nautica da diporto, è stato istituito da Confindustria Nautica e Salone di Genova il Design Innovation Award, arrivato alla sua quinta edizione.

Sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, con l’impegno del Salone nel promuovere la cultura e l’editoria (con il progetto BITTA64, un programma di presentazione di libri legati al mondo nautico) e la salute, con il supporto all’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, a cui saranno devoluti fondi per l’acquisto di un ventilatore neonatale.

Va ricordato infine che, al di là degli aspetti commerciali, il Salone nautico di Genova costituisce il punto di riferimento per discutere ed orientare le politiche industriali a sostegno della competitività del comparto nautico italiano e, in questa chiave, numerosi saranno gli eventi durante i quali si tracceranno le nuove rotte e le future strategie di settore.