A Palazzo Farnese prende vita l’evento “Festa della Musica”

L’evento della Festa della Musica, in collaborazione con il Spring Attitude Festival, rappresenta un’occasione unica per celebrare l’arrivo della stagione estiva attraverso la musica elettronica. Originariamente nata nel 1985 per iniziativa del Ministero della Cultura francese, questa festa è diventata un evento annuale diffuso in tutta Europa, coinvolgendo musicisti dilettanti e professionisti che si esibiscono per le strade, le piazze e i giardini, regalando sonorità internazionali.

Il 21 giugno 2024, Palazzo Farnese, prestigiosa sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, si trasformerà in una cornice unica per questa manifestazione. Quest’anno, l’Institut Français Italia e il Spring Attitude Festival si sono uniti per organizzare un grande concerto gratuito e aperto al pubblico, arricchito dalla partecipazione di due artisti di spicco nel panorama della musica elettronica: Ditonellapiaga e Vitalic.

La collaborazione franco-italiana, già apprezzata in passate edizioni con artisti come La Femme, Cosmo, Brigitte e Carmen Consoli, torna dopo sei anni con un programma che promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile all’insegna della musica elettronica.

Ditonellapiaga, giovane artista romana con due album all’attivo, tra cui il recente “Flash”, si è rapidamente affermata nella scena indie pop italiana grazie alla sua musica poliedrica e sperimentale. La serata inizierà con il suo esclusivo DJ set, che promette di coinvolgere il pubblico fin dalle prime note.

Accanto a Ditonellapiaga si esibirà Pascal Arbez-Nicolas, noto come Vitalic, un celebre produttore e compositore francese di musica elettronica. Vitalic ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Prix Lumières 2024 e le nomine ai Premi César, e i suoi primi due album, “Ok Cowboy” e “Flashmob”, lo hanno consacrato a livello internazionale.

L’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, ha accolto con entusiasmo l’evento, sottolineando l’importanza di portare la musica elettronica al Palazzo Farnese e di presentare la vivace scena franco-italiana agli spettatori. Inoltre, ha evidenziato il ruolo della cultura musicale nel rafforzare i legami tra le due nazioni.

L’evento non è solo un momento di svago e di divertimento, ma anche un’opportunità per promuovere la sostenibilità ambientale. Grazie al sostegno del progetto eco responsabile “Ambasciata Verde” di Edison e al contributo di Pernod-Ricard con i brand Absolut e Malfy, l’evento sarà caratterizzato da un’impronta a basso impatto energetico.

In conclusione, la Festa della Musica al Palazzo Farnese rappresenta un’esperienza culturale e musicale unica nel suo genere, che unisce la tradizione francese dell’evento con la vivacità della scena musicale italiana. Un’occasione imperdibile per celebrare l’estate, la musica e la collaborazione tra due nazioni attraverso un evento all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento di qualità.