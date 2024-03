Manualistica da gentleman

Il problema, gran parte delle volte, è saper trovare la giusta misura tra i due estremi. Nel 2024 è addirittura diventata arte quella di indossare una tuta, dal polo completamente opposto tanti manuali di buone maniere sembrano così lontani dalla quotidianità dei nostri giorni che passa la voglia di sfogliarli già alle prima pagine dato il loro richiamo ad usi e costumi passati se non addirittura obsoleti.

Uomo e gentiluomo, lavoro curato da Laura Pranzetti Lombardini e Michele D’Andrea edito per Gribaudo, prova ad essere il giusto mix tra un manuale del gentleman ed i tempi moderni.

Le basi del gentleman applicate alla quotidianità.

L’opera, composta di quasi duecento pagine ben alternate tra foto e testo, è divisa in tre grandi capitoli: l’universo quotidiano, vita di relazione e le grandi relazioni.

Nel primo capitolo, i due autori, illustrano, anche con qualche aneddoto storico, l’arte del saper vestire bene, dalla scelta del vestito alla qualità dell’accessorio.

Il capitolo centrale, ovvero il secondo, è destinato alla vita di relazione, intesa come il gentleman ed il suo saper stare al mondo, il suo relazionarsi verso il prossimo: dalla postura e l’impostazione vocale ad un’uscita in barca o al teatro.

Il capitolo finale, quindi il terzo, è quello destinato alle grandi occasioni, l’uso dello smoking, del frac e del tight.

A differenza dei tanti altri manuali presenti sul mercato e sugli scaffali delle librerie italiane Uomo e gentiluomo ha uno stile lontano dalla rigidità della solita manualistica, tra un approfondimento, una curiosità e un aneddoto, nel libro trova spazio anche l’ironia.

In un momento storico dove sono gli stereotipi, giusti o sbagliati che siano, a farla da padrone, il libro firmato dalla Pranzetti Lombardini e da D’Andrea è una piccola bussola con la quale orientarsi verso il buon gusto.

Per gli esperti dell’arte delle buone maniere, Uomo e gentiluomo è un libro da avere tra la propria collezione di manuali ma per chi si affaccia verso questo mondo per la prima volta risulta essere un libro fondamentale: il numero giusto di nozioni, spiegazioni scorrevoli e discorsive… praticamente un ottimo punto di partenza per futuri approfondimenti sull’argomento.