Terzo appuntamento con “I Caffè Geopolitici”: ospite B.E. Rady, Ambasciatore d’Egitto

Quale ruolo geopolitico può giocare l’Italia all’interno di un ambiente internazionale instabile? Che futuro può avere l’Europa in un mondo in cui le organizzazioni internazionali paiono incapaci di soddisfare le domande di sicurezza più urgenti?

Questi alcuni dei quesiti a cui si intende rispondere durante gli incontri de “I Caffè Geopolitici” che, attraverso le testimonianze di ospiti di rilievo internazionale, mirano a esplorare le sfide politiche contemporanee, come il ruolo geopolitico dell’Italia e il futuro dell’Europa in un ambiente di crescente insicurezza.

Giovedì 28 marzo, presso la sede romana di 24ORE Business School, è in programma il terzo appuntamento de “I Caffè Geopolitici”, che vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore d’Egitto Bassam Essam Rady.

Il ciclo di incontri è stato inaugurato con la testimonianza dell’Onorevole Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, intervistato da Giangiacomo Calovini, docente di 24ORE Business School e deputato di Fratelli d’Italia – commissione Affari Esteri. Al secondo appuntamento, tenutosi a porte chiuse, c’è stata la partecipazione dell’Ambasciatore di Israele in Italia e San Marino, S.E. Alon Bar, diplomatico con al suo attivo un grande numero di incarichi alle Nazioni Unite e presso organizzazioni internazionali.

“L’obiettivo di questo ciclo di appuntamenti aperti al pubblico è quello di esplorare e comprendere le attuali sfide politiche, partendo da domande chiave sul ruolo dell’Italia in un ambiente internazionale instabile e sul futuro dell’Europa in un contesto in cui la sicurezza rappresenta una delle principali responsabilità delle organizzazioni internazionali”, ha spiegato Valerio Momoni, Amministratore Delegato di 24ORE Business School. “Abbiamo ideato i Caffè Geopolitici – aggiunge Momoni – per offrire ai partecipanti una comprensione più profonda del complesso scenario geopolitico e fornire spunti di riflessione non solo per chi desidera intraprendere una carriera in istituzioni pubbliche, enti ed organismi comunitari, società di relazioni istituzionali, lobbying e Public Affairs ma per tutti i nostri allievi”.