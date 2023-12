Lunedì 27 novembre, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, in Piazza Montecitorio 101, si è tenuta la tavola rotonda organizzata dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo

In collaborazione con Polis Etica, il titolo dell’incontro era “Sicurezza o insicurezza europea? Alla ricerca della stabilità perduta”: si sono avvicendati a parlare economisti e specialisti di geopolitica come Marco Palombi, Nino Galloni e Alexandre Del Valle, ma anche il Generale dell’Esercito Italiano Piero Laporta, il colonnello incursore paracadutista Fabio Filomeni, il responsabile del CeSEM Federico De Renzi e la direttrice del Centro studi geostrategici di Belgrado Dragana Trifkovic.

La seconda parte dell’evento è stata il Question Time, con domande ai relatori dai giornalisti e dal pubblico in cui si è riflettuto, alla luce di quanto detto nel primo blocco, sul problema dell’accoglienza dei migranti, i legami bilaterali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, passando anche per il problema delle violazioni su larga scala dei diritti umani e della libertà religiosa in Ucraina e i problemi energetici derivanti dalle sanzioni contro Mosca.



L’incontro si è concluso con l’auspicio che i gruppi parlamentari italiani ed europei possano intraprendere finalmente la strada verso un futuro di pace e progresso per il pianeta, iniziando dalla messa in campo di serie trattative di diplomatiche in Ucraina e in Palestina al fine di garantire stabilità e sicurezza a tutti gli attori coinvolti.