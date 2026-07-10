Lo chiamavano Canción. Radici e memoria nel romanzo di Halfon
Carlo Mondello
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Lo chiamavano Canción. Radici e memoria nel romanzo di Halfon

Halfon ripercorre il rapimento del proprio nonno nel Guatemala degli anni Sessanta, trasformando una vicenda familiare in un'indagine sulla memoria, sull'identità e sulle eredità della Storia. Tra autobiografia e finzione, lo scrittore costruisce un racconto intenso e profondamente umano.

Lo chiamavano Canción. Radici e memoria nel romanzo di Halfon

Halfon ripercorre il rapimento del proprio nonno nel Guatemala degli anni Sessanta, trasformando una vicenda familiare in un'indagine sulla memoria, sull'identità e sulle eredità della Storia. Tra autobiografia e finzione, lo scrittore costruisce un racconto intenso e profondamente umano.
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Recensioni - 10 Luglio 2026

di Carlo Mondello

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