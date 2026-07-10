Lo chiamavano Canción. Radici e memoria nel romanzo di Halfon

Considerato una delle voci più autorevoli della letteratura latinoamericana contemporanea, Eduardo Halfon ha costruito un’opera in cui autobiografia, memoria e finzione convivono in un equilibrio raffinato e originale. Tradotto in numerose lingue e insignito di importanti riconoscimenti internazionali, lo scrittore guatemalteco ha fatto della ricerca identitaria il cuore della propria narrativa, con uno stile essenziale, e in linea con una certa letteratura latinoamericana, e profondamente evocativo tale da imporlo ormai come uno dei più rappresentativi della sua generazione.

Canción, edito da Il Saggiatore è di certo una delle espressioni più compiute di questo percorso letterario. Il libro prende avvio da un episodio realmente accaduto: il rapimento del nonno dell’autore, un commerciante ebreo di origine libanese emigrato in Guatemala, sequestrato nel 1967 da un gruppo di guerriglieri. Tuttavia, Halfon non ricostruisce i fatti secondo una rigorosa sequenza, non è l’impianto cronachistico ciò che cerca. Al centro dell’opera, invece, vi è la memoria familiare, ciò che permane, deformandosi, nel ricordo di chi sarà, nella percezione di una identità ereditata.

La forza di questa scrittura risiede appunto nel nitore con cui le parole possono illuminare le pagine di un vissuto ormai lontano che comunque costituisce parte di quell’importante apparato radicale che ci sostiene. Le pagine di Canción, asciutte e misurate, procedono per frammenti, ricordi e continue oscillazioni tra passato e presente, invitando il lettore a partecipare alla ricostruzione di questa memoria. Ogni parola sembra scelta con estrema precisione, mentre ciò che resta taciuto acquista un peso narrativo pari a quello espresso.

Nel corso della lettura emerge con chiarezza uno dei temi centrali dell’intera produzione di Halfon: la complessità dell’identità. Ebreo, discendente di una famiglia libanese, nato in Guatemala e profondamente cosmopolita, l’autore riflette continuamente sul significato delle proprie radici culturali, mostrando come esse non siano mai un dato stabile ma il risultato di una continua negoziazione tra memoria personale e storia collettiva.

Leggere Eduardo Halfon significa avvicinarsi a una letteratura che sfugge alle definizioni più convenzionali del romanzo, alla biografia, al memoriale. In poche pagine, Canción concentra una straordinaria densità di significati, confermando il talento di uno scrittore capace di fondere eleganza stilistica, profondità intellettuale e intensità emotiva. È un’opera che testimonia pienamente il motivo per cui Halfon sia oggi considerato uno degli interpreti più originali e influenti della narrativa latinoamericana del XXI secolo.