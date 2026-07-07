“Dio al mio angolo”, la storia di George Foreman

Ci sono autobiografie sportive che raccontano vittorie, record e imprese. E poi ci sono libri che usano lo sport come punto di partenza per parlare di qualcosa di più profondo: la fragilità, la caduta, la fede, il bisogno di trovare un senso oltre il successo. Dio al mio angolo. Una biografia spirituale, autobiografia di George Foreman pubblicata da Crêuza de Mä Edizioni nel 2026, appartiene a questa seconda categoria.

Il protagonista è uno dei nomi più importanti della storia della boxe: campione olimpico nel 1968, due volte campione del mondo dei pesi massimi, avversario di Muhammad Ali in uno degli incontri più celebri di sempre. Il libro non si limita a ricostruire la parabola del campione che certamente è centrale nella narrazione ma si concentra proprio nel momento in cui l’immagine pubblica di Foreman comincia a incrinarsi: la sconfitta, il disorientamento, la crisi personale, fino all’esperienza spirituale che cambia radicalmente il corso della sua vita. Da qui parte il sentiero autobiografico.

La forza del libro sta nella sua prospettiva. Foreman non racconta il ring soltanto come luogo dello scontro fisico, ma come spazio simbolico in cui emergono paure, ambizioni, ferite e domande interiori. Il titolo, Dio al mio angolo, richiama l’immagine dell’angolo del pugile, quello in cui ci si siede tra una ripresa e l’altra, feriti e stanchi, cercando qualcuno capace di rimettere ordine nel respiro. In questa autobiografia, quell’angolo diventa il luogo dell’incontro con Dio e lo spazio in cui si inserisce il racconto.

Il libro ripercorre una vita segnata da estremi: la povertà nei sobborghi di Houston, l’ascesa sportiva, la fama internazionale, il trauma della sconfitta, la conversione, il ritorno sul ring e la costruzione di una nuova identità personale. Foreman viene presentato non solo come atleta, ma anche come imprenditore e pastore cristiano, in una traiettoria che unisce successo, responsabilità e ricerca spirituale. Mi verrebbe da dire una storia americana al 100%.

Ciò che rende interessante Dio al mio angolo è il fatto che la rinascita non viene raccontata come una formula semplice. Non c’è solo l’eroe che cade e poi torna più forte. C’è piuttosto un uomo costretto a fare i conti con se stesso, con il proprio ego, con il peso dell’immagine pubblica e con la domanda più difficile: cosa resta quando il mondo smette di applaudirti?

In questo senso, il libro parla anche a chi non segue la boxe. Perché la vicenda di Foreman diventa una storia universale sulla possibilità di ricominciare. Il ring è il contesto, ma il tema centrale è la trasformazione: perdere senza essere perduti, cadere senza coincidere con la propria caduta, scoprire che una vita può avere un secondo tempo.

La dimensione spirituale è dichiarata fin dal sottotitolo, Una biografia spirituale. Questo può renderlo particolarmente potente per chi cerca una lettura ispirazionale, mentre potrebbe risultare meno immediato per chi si aspetta una cronaca sportiva pura. Ma è proprio qui che il libro trova la sua identità: non vuole essere soltanto la storia di un pugile, bensì il racconto di un uomo che ha trasformato la propria crisi in vocazione.

Nel panorama delle autobiografie sportive, Dio al mio angolo si distingue perché mette al centro non la performance, ma la conversione dello sguardo. George Foreman non viene raccontato soltanto come il campione capace di tornare sul tetto del mondo, ma come un uomo che ha dovuto perdere qualcosa per capire davvero chi fosse.

Una lettura intensa, adatta a chi ama le storie di sport, ma soprattutto a chi cerca libri capaci di intrecciare biografia, fede e rinascita personale. Sport, fede, cambiamenti e boxe. Tutto quello che si può desiderare da una biografia “sportiva”