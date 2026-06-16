Un libro per capire le radici nere di Israele

C’è un momento, leggendo Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana di Elena Testi, in cui ci si ferma e ci si chiede: questi personaggi sono reali? Un rabbino che era anche informatore dell’FBI, un medico rispettabile che decide di trasformarsi in attentatore dopo gli accordi di Oslo, ministri con simpatie per partiti dichiarati organizzazioni terroristiche. Eppure è tutto documentato, tutto vero. Il volume affonda le radici negli anni Sessanta e si snoda fino ai giorni nostri attraverso figure oscure e atti fondativi siglati nel sangue: c’è il rabbino Meir Kahane, informatore per l’FBI di Edgar Hoover e pioniere dell’espansionismo nella West Bank; c’è Daniella Weiss, convinta sostenitrice della violenza contro i non ebrei; c’è Baruch Goldstein, rispettabile medico che dopo gli accordi di Oslo decide di diventare attentatore. La realtà, in questo caso, supera abbondantemente la fantasia.



Genesi nasce da una domanda personale dell’autrice. Testi racconta, infatti, di essere andata al confine con Gaza e di aver visto la Striscia completamente rasa al suolo, chiedendosi come fosse possibile continuare a bombardare davanti a un mondo che osserva e non agisce. Dietro il 7 ottobre, si diceva, c’è una storia, un percorso, un’evoluzione. Se non la si studia, non si può capire cosa è Israele di oggi e cosa è stato Israele nel passato. È questo il cuore del libro: un tentativo serio e documentatissimo di ricostruire le radici di ciò che stiamo vedendo.

Con la tenacia della reporter e il ritmo di una grande narratrice, Testi racconta l’epica nera dell’estrema destra che si è presa Israele. Un testo sicuramente di geopolitica ma che tuttavia si legge come un romanzo criminale, con una prosa capace di restituire il peso morale e umano di ogni vicenda narrata. È un lavoro di ricerca storica e giornalistica che, con il mezzo del romanzo, riesce a trasportarti e darti tantissime informazioni sulla società israeliana e sulla questione palestinese.



Uno dei fili conduttori più potenti di Genesi è il ruolo degli Stati Uniti , non come attori esterni o mediatori occasionali, ma come co-protagonisti silenziosi e determinanti. Gli insediamenti in Cisgiordania vengono finanziati attraverso canali che garantiscono l’anonimato, con donazioni deducibili dalle tasse americane. Testi fa i nomi uno per uno: Mike Pompeo, primo Segretario di Stato USA a visitare i territori occupati; David Friedman, l’ambasciatore che convinse Trump a spostare l’ambasciata a Gerusalemme; Michael Huckabee, grande sostenitore del “grande Israele”. Visto attraverso questo prisma, l’attacco USA-Israele all’Iran di questi giorni smette di sembrare un fatto improvviso e diventa invece un capitolo prevedibile di una storia lunghissima, con radici precise, finanziatori identificabili, ideologi che il libro ci presenta e rende tutto più chiaro l’orizzonte in cui ci troviamo oggi.

Perché questa è, in fondo, la funzione più preziosa di Genesi: restituire profondità storica a ciò che i notiziari ci consegnano come cronaca. Il Medio Oriente non è esploso ieri. È una polveriera con una miccia lunga decenni, e Testi ce la ripercorre filo per filo, senza mai perdere né il rigore della reporter né il ritmo della narratrice. Inoltre ricorda una cosa importante che di questi tempi è rara: per capire, bisogna studiare. Per conoscere, bisogna informarsi. Per arrivare ad avere un quadro completo, bisogna saper leggere la storia che ciclicamente si ripete. Genesi è, quindi, un lavoro importante per non parlare a vanvera, ma per avere la piena consapevolezza di ciò che accade nel mondo.