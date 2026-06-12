A Maiorca con Giovanni Dozzini 

Era il 1937 e la Spagna era dilaniata dalla guerra civile. Francisco Franco, il bombardamento di Guernica, lo scontro tra repubblicani e nazionalisti: eventi che, in un modo o nell’altro, fanno parte della memoria collettiva europea. Molti meno conoscono, invece, il ruolo svolto dall’aviazione italiana in quel conflitto e le responsabilità che il regime fascista ebbe nei bombardamenti delle isole Baleari.

È proprio da questa pagina poco nota della storia che prende avvio Maiorca di Giovanni Dozzini, pubblicato da Fandango. Un libro difficile da classificare, sospeso tra romanzo, reportage e saggio storico, che non ha l’ambizione di impartire lezioni o formulare giudizi definitivi, ma piuttosto quella di raccontare, indagare e interrogarsi sul passato. Dozzini si muove sul confine tra ricerca storica e narrazione personale, intrecciando documenti, testimonianze, riflessioni e impressioni di viaggio in un racconto che procede per scoperte successive.

Maiorca è la storia di uomini e donne travolti dagli eventi, di civili che hanno subito la violenza dei bombardamenti, di giovani italiani partiti alla volta della Spagna senza immaginare fino in fondo le conseguenze delle proprie azioni. L’autore ci accompagna a Barcellona, la città del suo Erasmus, punto di partenza di un viaggio che presto si allarga oltre il Mediterraneo. Le descrizioni sono vivide e coinvolgenti: sembra quasi di passeggiare con lui lungo la Rambla, fino al porto, dove domina la statua di Cristoforo Colombo che punta con il dito verso il mare, come a suggerire che esiste sempre qualcosa da scoprire oltre ciò che abbiamo davanti agli occhi.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il dialogo tra passato e presente. La vicenda della guerra civile spagnola non rimane confinata agli anni Trenta, ma si intreccia costantemente con le immagini dei conflitti contemporanei, dall’Ucraina alla Palestina. Non a caso il libro è dedicato “alla gente di Gaza”: un richiamo che rende evidente come le sofferenze dei civili, i bombardamenti sulle città e la distruzione provocata dalla guerra siano temi ancora drammaticamente attuali.

Con una scrittura limpida, elegante e partecipe, Dozzini costruisce un racconto che riesce a essere al tempo stesso documentato e coinvolgente. Maiorca è una lettura che arricchisce sotto diversi aspetti: perché porta alla luce una vicenda poco conosciuta, perché restituisce dignità a storie dimenticate e perché invita il lettore a guardare alla storia non come a qualcosa di distante e concluso, ma come a uno strumento indispensabile per comprendere meglio il presente e interrogarsi sul futuro.