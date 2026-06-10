La casa editrice SUR porta la seconda edizione del capolavoro di Charles Bukowski Tutto il giorno alle corse dei cavalli e tutta la notte alla macchina da scrivere, il cui titolo originale racchiude tutta l’essenza di questa raccolta di poesie: You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense. Negli anni ’80, quando Charles Bukowski aveva già raggiunto l’apice della sua carriera, nel buio della sua villa solitaria, lontano dalle fan e dalle critiche, buttava giù con la sua macchina da scrivere una serie di memorie e considerazioni in forma di poesia. “[…] mia moglie, poverina, al piano di sotto, io tutto il giorno alle corse e tutta la notte quassù con la bottiglia e la solita macchina da scrivere”.

Quelle intere notti alla macchina da scrivere

Bukowski aveva vissuto gli anni di vagabondaggio per motel, in compagnia delle prostitute e di una pessima bottiglia di whiskey. Era passata l’epoca di Post Office, quando accettava qualunque lavoro pur di andare avanti. Nel 1986, la vita trasgressiva all’insegna delle sbronze era finita: ormai Bukowski era un uomo sposato, acclamato in tutto il mondo, come dimostrava l’avventura europea di Shakespeare non l’ha mai fatto.

Bukowski sapeva ormai di essere noioso: gli episodi da Storie di ordinaria follia erano terminati, ma finalmente si trovava in uno dei periodi più felici della propria vita. Nella raccolta parla di sessantacinque anni di danza, come dice nella poesia “va bene così…”. Ascoltando il suo caro Brahms, ripercorreva il proprio passato disperato, unico oggetto d’interesse per i suoi lettori di allora e per quelli di oggi.

Si ripercorre la prima adolescenza con la poesia “versi d’amore a una spogliarellista”, in cui un Bukowski segnato dall’acne si innamora della spogliarellista per cui spende i suoi risparmi. La vita squallida quanto folle riaffiora in “allenamento”, nelle scazzottate con due amici di quartiere. Per il resto, ci sono critiche al mondo dell’editoria, confessioni su autori detestati e incontri memorabili con i colleghi.

Bukowski continua a prenderci in giro

La forza di questo autore sta nella sua lucidità, ovvero nella coscienza della propria vendibilità sul mercato. Non importava se i suoi racconti o le sue poesie fossero di alto livello: qualunque cosa uscisse dalla sua macchina da scrivere, c’era un fan pronto a impazzire per lui.

Questo elemento aveva portato Charles Bukowski, un americano che conosceva il latino e i giganti della letteratura, a rimanere in una narrativa rozza senza mai prendersi sul serio. Un genio dietro al genio.