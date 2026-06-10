“Qui non c’è niente. Immagini dal labirinto” di Alessandro Mantovani

In un’epoca in cui ogni angolo del pianeta è raggiungibile con un tap sullo schermo, Alessandro Mantovani sceglie di percorrere la strada opposta: invece di celebrare la trasparenza digitale del mondo, va a cercare ciò che resiste alla mappatura, ciò che sfugge al controllo. Lo fa attraverso uno dei simboli più antichi e tenaci dell’immaginario umano: il labirinto.

In un’epoca che pretende di dominare lo spazio attraverso mappe e dispositivi digitali, il libro affronta il tema del labirinto come simbolo eterno dell’enigma e dello smarrimento. Tra mito, filosofia, geografia, letteratura e antropologia urbana, la prosa di Mantovani si muove con passo vigile e acuto, evocando voci come quelle di Kerényi, Farinelli, Rykwert, Harvey, Calvino, Eco e Foucault.

Il saggio — pubblicato nella collana “Biblioteca di Letteratura Inutile” di Italo Svevo Edizioni, un titolo già di per sé programmatico — si struttura come un viaggio multidisciplinare attraverso i secoli. Dai miti greci alle rielaborazioni moderne, il labirinto si presta a diversi usi e alle interpretazioni più disparate, e Mantovani ne illustra alcune offrendoci l’opportunità di interrogarci sul mondo e sulla società che ci circonda.

Mantovani, giornalista e docente di letterature comparate, non si limita a fare storia del simbolo. Il labirinto non è soltanto oggetto di studio, ma strumento per interrogare l’opacità del reale e la sua resistenza al controllo: un viaggio nelle forme in parte indecifrabili che strutturano il nostro modo di abitare, pensare e narrare il mondo. È questa la scommessa più ambiziosa del libro: trasformare un’immagine arcaica in una lente critica sul presente.

La ricostruzione storiografica è uno dei punti di forza indiscussi dell’opera. In un viaggio dall’epopea di Gilgamesh alla Biblioteca di Babele di Borges, il labirinto si configura come uno dei più antichi strumenti per abitare e narrare il mondo. Mantovani mostra come ogni civiltà abbia plasmato il simbolo sui propri bisogni — dalla spirale mesopotamica che collegava vivi e morti, al labirinto greco come soglia da varcare per sconfiggere il Minotauro, fino alla risemantizzazione medievale tra peccato e salvezza — mantenendo però intatto il nucleo essenziale: il disorientamento, l’enigma, il rapporto con la morte.

Nella seconda parte il ragionamento si sposta sulla città contemporanea, che diventa il labirinto per eccellenza della modernità. Mantovani ricorda lo spazio del flâneur o flâneuse di Flaubert, o quello dello scrittore per Calvino, ossia colui o colei che deve accettare “il nuovo mondo, assumendone l’immaginario e riscattandone la disumanità”. La metropoli ipertecnologica non ha abolito la logica labirintica: l’ha semmai interiorizzata, resa invisibile.

Il libro convince soprattutto quando lascia che le voci convocate — filosofi, geografi, letterati — si parlino tra loro senza forzature. Convince meno, forse, quando si avvicina al presente senza spingersi fino alle sue conseguenze più scomode, lasciando in sospeso la domanda su come si possa abitare il labirinto oggi, concretamente, senza perdersi e senza illudersi di dominarlo.

Qui non c’è niente è comunque un saggio prezioso, raro nel panorama italiano: colto senza essere oscuro, ampio senza essere dispersivo. Un libro che invita a rallentare, e a non fidarsi troppo del navigatore.