Gli oggetti di Antoine Bloyé

Ci sono libri che spariscono non perché il tempo li abbia superati, ma perché il mercato li ha dimenticati. Antoine Bloyé di Paul Nizan era uno di questi: fuori catalogo da anni, introvabile, custodito soltanto da chi lo aveva incontrato per caso in qualche biblioteca o in una libreria dell’usato. Ago Edizioni ha deciso di restituirlo, con la traduzione di Danilo Cainelli; un atto necessario.

Il romanzo fu scritto nel 1933 da un ragazzo di ventotto anni che racconta la vita di suo padre e nel raccontarla, parla di qualcosa che non ha smesso di accadere: il passaggio di intere generazioni dalla classe operaia al ceto medio, e il prezzo, quasi sempre taciuto, di quella traversata.

Nizan apparteneva a quella generazione di intellettuali francesi che avevano fatto dell’intransigenza una cifra esistenziale prima ancora che politica. Compagno di liceo di Sartre, militante comunista, inviato di guerra, morto a trentacinque anni nella rotta di Dunkerque nel maggio del 1940: la sua vita bruciò con la velocità di chi sa di avere poco tempo.

Antoine Bloyé uscì nello stesso anno del Voyage au bout de la nuit di Céline, in un frangente in cui la letteratura francese sembrava voler guardare in faccia, senza mediazioni, la realtà dei corpi e del lavoro. Mentre Céline scaraventava il lettore dentro il corpo malato del secolo, Nizan costruiva, con uno stile di “un fratello di sinistra”, scarno e tagliente, una collera di violenta purezza.

Sul tavolo di Antoine ci sono fotografie rilucenti di locomotive. Fermacarte ricavati da pezzi di ferro di cui si vede ancora la sfaldatura. Trucioli di metallo azzurrati dallo strappo violento dell’utensile. Sul comodino, accanto a una biografia di George Stephenson, un pezzetto arrugginito di tubulo rosso che ha conservato per anni. Ho riletto questo passo più volte e ogni volta mi ha fermata: sono oggetti precisi, composti, ostinati, e più li guardo più capisco, insieme ad Antoine, che non appartengono alla sua vita, ma al sogno che un tempo lo aveva, invano, animato, per poi diventare ciò che era in realtà: il tradimento di quel sogno.

Quello che Nizan capisce di suo padre è che Antoine ha ceduto ancora prima d’esser vinto dalla vita; ha ceduto dall’interno con una lentezza così graduale da non accorgersene. C’è un momento in cui Nizan lo descrive sospeso tra due possibilità: da un lato Marcelle, il vento contrario, il cammino difficile; dall’altro ” il partito riparato dal mondo, l’ovatta della quiete, l’aria distesa, i buoni sentimenti e l’approvazione di suo padre e dei suoi capi.” È uno dei momenti più feroci del romanzo, proprio perché di ferocia non ha nulla; è invece drasticamente calmo, pacato, e Antoine sceglie l’ovatta. La sceglie come si sceglie una comoda poltrona, un innocuo anestetico, come si sceglie di non rispondere a una lettera difficile, con quella forma di inerzia che assomiglia alla pace e che è invece forma di morte.

E poi Anne, la donna borghese che sposa, che “possiede le attrattive di tutte le ragazze… persuade sé stesso che l’ama ed è come se l’amasse”. Antoine può lasciarsi conquistare da lei, esattamente come fa con i treni, con i figli, con gli orari di lavoro e con la persuasione di far qualcosa di importante. Alla fine riceve una medaglia: “Per riconoscenza dei Suoi preziosi e fedeli servigi”. Fedeli, non coraggiosi o vivi, ma fedeli. Quegli oggetti sul tavolo – le fotografie, i trucioli, il tubulo arrugginito – sono la sua medaglia, l’ostinato e disperato tentativo di trasformare la fedeltà in identità, il tempo consumato in qualcosa che assomigli a una scelta. Ma “tutto il suo lavoro nascondeva il suo ozio essenziale.” L’ozio come voragine, il posto in cui Antoine non è mai andato, la vita che non ha mai vissuto.

E’ complesso guardare così da vicino qualcuno che si ama, come il proprio padre, capirne la resa con tanta precisione, e nominare la morte dentro una vita che dall’esterno sembrava soltanto ordinaria. Forse si riesce solo quando si è già deciso, come Nizan aveva deciso, di non fare la stessa cosa. Di non scegliere mai l’ovatta. Morì a trentacinque anni, nel fango di Dunkerque, e non ebbe nessuna medaglia.