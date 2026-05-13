Il Mare di Mezzo di John Julius Norwich (Sellerio Editore). Una storia del Mediterraneo, certamente la sua narrazione più ambiziosa. Il Mare di Mezzo sono oltre mille pagine che coprono millenni di storia, dagli Egizi alla Prima guerra mondiale. Il Mar Mediterraneo è sempre il filo narrativo della storia. L’obiettivo di Norwich è chiaro: seguire gli eventi principali delle terre, delle civiltà intorno al Mediterraneo e mostrare come quel mare abbia influenzato la loro storia. È un’idea ambiziosa, quasi folle, ma Norwich non si limita a esporre fatti o a catalogare eventi. Racconta con passione e vivacità, cosa rara in libri di questa portata.

Il talento di Sir Norwich

Norwich non era uno storico professionista, ma nemmeno un semplice divulgatore. Era un narratore della storia che sapeva catturare l’anima degli eventi, forse per il suo vissuto da ambasciatore che gli ha fatto toccare con mano testimonianze di ogni popolo. La sua scrittura è al meglio quando la storia si fa umana, come nelle storie delle corti asburgiche, nel Risorgimento italiano per cui ha dimostrato una particolare attenzione (e piacere per i lettori italiani) o nelle battaglie navali dell’Ottocento.

Si incomincia con l’antico Egitto e i suoi abitanti che occupano le rive del Nilo fino ad arrivare, nei capitoli successivi, a due grandi civiltà del mondo classico: i greci e i romani. Storie millenarie attraversate tutte ad un fiato, poco più di cinquanta pagine, senza mai staccarsi dal libro. Norwich esplora con altrettanta abilità l’universo arabo, dalla rivelazione di Maometto all’istituzione dell’imponente Impero Ottomano, sempre in lotta in assetti politici in continua metamorfosi. L’esordio iniziale racchiude perfettamente le mille pagine de Il Mare di Mezzo: “Il Mediterraneo è un miracolo”.

Leggendolo, si ha la sensazione di ascoltare qualcuno che ama veramente questi luoghi e queste storie. La prospettiva geografica aiuta il lettore a capire dinamiche che i libri nazionali non mostrano, come il cambiamento del dominio dei popoli o la crescita e il declino di tutte le dinastie che hanno lasciato un segno nel Mediterraneo. È una visione rara e preziosa.

Le fragilità di una grande narrazione

Tuttavia, l’opera ha i suoi vulnus: Norwich passa velocemente attraverso i secoli più remoti e si ferma più a lungo sulle dinastie e i conflitti militari, lasciando in disparte la cultura, i commerci e le strutture sociali. Chi cerca un’analisi profonda su un aspetto antropologico e dei processi storici potrebbe restare insoddisfatto.

La storia de Il Mare di Mezzo è composta soprattutto di re, battaglie e trattati. Eppure, dopo aver concluso il libro di Norwich non si ha la sensazione di aver letto un’opera incompleta, al contrario, ma di un lungo viaggio che è passato in un soffio. L’autore porta il lettore attraverso i secoli con eleganza e genuino entusiasmo, anche se con qualche lacuna. Il Mare di Mezzo non è il libro definitivo su Mediterraneo, ma è uno dei più piacevoli da leggere. E per un mare così antico e pieno di storie, non è poco.