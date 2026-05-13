I Guardiani del Tempio – quando il thriller torna a farsi domanda spirituale 

Con “I Guardiani del Tempio” (edito da Baldini+Castoldi), Pietro Caliceti chiude la trilogia iniziata con “L’opzione di Dio” e proseguita con “Vatican Tabloid”, costruendo un romanzo che usa gli strumenti del thriller politico e della spy story per affrontare qualcosa di molto più profondo: il rapporto tra fede, potere e bisogno umano di Dio.

La vicenda prende avvio dal fallito attentato a Papa Hamilton (Pietro II) e da un dettaglio tanto enigmatico quanto potentissimo sul piano narrativo: l’uomo che salva il pontefice sacrificando la propria vita è in realtà un militante dell’Isis infiltrato. Da qui si sviluppa una rete di indagini, alleanze segrete e giochi d’intelligence che coinvolgono Vaticano, Israele, Palestina e terrorismo islamico in un Medio Oriente segnato dalle conseguenze del 7 ottobre.

Ma la trama, per quanto avvincente, è quasi un pretesto. Il vero centro del romanzo è un altro: la crisi delle religioni quando diventano strutture di potere.

Caliceti lavora proprio su questa frattura. Da una parte c’è la ricerca spirituale, dall’altra l’istituzione che pretende di amministrarla. Pietro II, pontefice progressista e isolato, si muove continuamente su questo confine: vorrebbe riportare la Chiesa a una dimensione più autentica e povera, ma proprio per questo diventa una figura scomoda, quasi pericolosa, tanto per gli apparati ecclesiastici quanto per quelli politici.

È qui che il romanzo trova la sua forza migliore. Non nelle svolte da thriller –comunque efficaci—ma nella capacità di porre domande senza trasformarle in slogan.

Caliceti non attacca la fede: mette sotto accusa il desiderio umano di possedere Dio, di rinchiuderlo dentro istituzioni, ideologie, appartenenze. In una delle scene più significative, il rabbino Schaumann afferma: “Dio ci ha ribadito che un Tempio non lo vuole”. Ed è in questa frase che si nasconde il significato profondo del titolo, ovvero “tempio” non solo come luogo sacro, ma come ogni tentativo umano di contenere, controllare e trasformare il divino.

Forse la vera intuizione del romanzo è proprio questa: la fede inizia quando si smette di voler possedere Dio.

Ho apprezzato molto la capacità dell’autore di affrontare temi enormi –religione, violenza, identità, fanatismo—senza appesantire mai la narrazione. In un periodo storico in cui il dibattito pubblico oscilla spesso tra superficialità e polarizzazione, “I Guardiani del Tempio” riesce invece a mantenere complessità e accessibilità insieme.

Ed è forse questo il suo merito più raro: ricordare che anche un thriller può ancora essere uno spazio di riflessione autentica, capace non solo di intrattenere, ma di lasciare il lettore con domande che continuano a pesare anche dopo l’ultima pagina.