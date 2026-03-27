Paradise City di Susanna Nicchiarelli: un romanzo autobiografico sull’adolescenza
Irene Anania
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Paradise City di Susanna Nicchiarelli: un romanzo autobiografico sull’adolescenza

Paradise City di Susanna Nicchiarelli: un romanzo autobiografico sull’adolescenza

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Recensioni - 27 Marzo 2026

di Irene Anania

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