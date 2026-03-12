La questione femminile secondo Eleanor Marx

C’è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo nella voce di Eleonor Marx. Non solo per la radicalità delle sue posizioni, ma per il modo in cui riesce a smontare, con precisione quasi chirurgica, i meccanismi sociali che regolano i rapporti umani tra uomini e donne. “La questione femminile”, riproposta da Bordeaux Edizioni, è un testo breve ma densissimo: più che un trattato sistematico, sembra una lente critica che attraversa la società borghese di fine Ottocento e ne mette in luce le contraddizioni più profonde.

Eleonor Marx appare qui come una capostipite di quello che oggi chiameremmo femminismo marxista. Il suo pensiero si forma nel dialogo con due opere decisive della tradizione socialista –“La donna e il socialismo” di August Bebel e “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” di Engels—ma si distingue per una straoridnaria capacità di collegare teoria economica e vita quotidiana. Osserva i costumi sociali, le abitudini matrimoniali, le dinamiche della famiglia borghese, fino a toccare un tema che all’epoca era quasi impronunciabile: l’educazione sessuale.

Illuminante è anche la sua riscrittura dell’atto finale di “Casa di bambola” di Ibsen. La storia è nota: Nora, per salvare il marito gravemente malato, lavora di nascosto e si indebita con il padre per pagare le cure. Quando l’uomo scopre la verità la sua reazione è di pura indignazione: la donna ha osato agire autonomamente, infrangendo il ruolo che le era stato assegnato. Questa scena è una perfetta allegoria del patriarcato borghese e il dramma non è solo domestico: è il prodotto di un sistema sociale che trasforma la dipendenza femminile in norma morale.

La tesi centrale del libro è infatti semplice quanto radicale: la questione femminile è prima di tutto una questione economica. “Coloro che attaccano l’attuale trattamento delle donne senza cercarne la causa nell’economia della nostra società odierna sono come dottori che curano un disturbo locale senza indagare sulla salute fisica generale”.

Con questa affermazione Eleonor Marx prende le distanze da molte battaglie progressiste del suo tempo. l suffragio femminile, l’accesso delle donne all’università, l’apertura delle professioni: tutte conquiste importanti, certo. Ma spesso promosse da donne appartenenti alle classi più agiate e incapaci di mettere davvero in discussione le fondamenta economiche della società. Senza un cambiamento strutturale, suggerisce l’autrice, questi progressi rischiano di restare correttivi superficiali.

Il punto in cui la sua analisi diventa più tagliente è probabilmente il matrimonio. Marx lo descrive senza mezzi termini come una transazione economica. Le norme sociali e giuridiche favoriscono sistematicamente l’uomo: l’adulterio femminile è un crimine, quello maschile poco più di una leggerezza; l’uomo può ottenere il divorzio con relativa facilità, la donna deve dimostrare crudeltà fisica. In questo quadro, alcune delle sue pagine arrivano a formulazioni volutamente provocatorie, quando sostiene che certi matrimoni, fondati su dipendenza economica e ipocrisia morale, possano apparire “peggiori della prostituzione”.

Altrettanto interessante è la riflessione sull’educazione sessuale. In una società che circonda il sesso di silenzio e vergogna, osserva Marx, ragazzi e ragazze crescono nell’ignoranza e nella curiosità malsana. La repressione non produce virtù, ma ipocrisia. E non è un caso che nello stesso sistema prosperi la prostituzione, fenomeno che l’autrice interpreta come una conseguenza inevitabile dell’organizzazione capitalistica della società.

La prospettiva socialista rappresenta per Eleanor Marx l’unico orizzonte in cui queste contraddizioni possono essere superate. In una società fondata sull’uguaglianza economica, uomini e donne avrebbero le stesse opportunità di istruzione, lavoro e partecipazione culturale. Solo allora – scrive – marito e moglie potranno guardarsi negli occhi come esseri davvero liberi.

Riletto oggi, La questione femminile colpisce soprattutto per la lucidità con cui collega l’intimità delle relazioni personali alle strutture economiche della società. È una lettura breve ma intensa, e sorprende quanto molte delle sue domande — sul lavoro, sull’indipendenza economica, sulla libertà delle donne — restino ancora aperte. L’edizione proposta da Bordeaux ha il merito di restituire al lettore contemporaneo un testo agile ma estremamente denso, capace di condensare in poche pagine un programma politico e culturale che continua a interrogare il presente.