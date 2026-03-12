Archeologia di un decennio ribelle

Quando si nasce nei primi anni Duemila, gli anni Novanta sono un luogo strano. Non sono memoria ma nemmeno storia: sono una specie di mito pop costruito da film, cassette consumate, racconti di fratelli maggiori e vecchi poster di concerti appesi nelle camerette. Un’epoca che sembra contemporaneamente vicinissima e irraggiungibile.

È proprio dentro questa zona di mezzo che si muove “Novanta”, libro di Valerio Mattioli ed edito da Einaudi, che prova a raccontare il decennio non dalla prospettiva rassicurante della nostalgia televisiva ma da quella, molto più irregolare, della controcultura.

La versione ufficiale degli anni Novanta è nota: il crollo del Muro di Berlino nel 1989, la fine delle ideologie, il trionfo dell’Occidente e un decennio sospeso tra euforia e pace apparente, prima della brusca chiusura dell’11 settembre 2001. Mattioli ci mostra come invece, almeno in Italia, sotto quella superficie ordinata si agitasse un mondo molto più rumoroso e conflittuale.

Quel mondo aveva una geografia precisa: centri sociali, spazi occupati, riviste underground, radio libere. Luoghi come il Leoncavallo a Milano, il Forte Prenestino a Roma o Officina 99 a Napoli diventano nel libro una sorte di architrave culturale da cui si diramano scene artistiche, movimenti politici e sottoculture che hanno segnato il decennio. Rap militante, cyberpunk, rave, punk hardcore, fanzine, teatro sperimentale: tutto passa da lì, come se i centri sociali fossero stati un gigantesco laboratorio di linguaggi e immaginari.

Prima ancora degli anni Novanta, Mattioli ricostruisce la loro “preistoria”, tornando agli anni Settanta e alla nascita della controcultura italiana. Anni spesso ricordati solo per la violenza politica ma che, nelle sue pagine, appaiono anche come un periodo di straordinaria vitalità creativa. Scrive: “[…] nemmeno le bombe e la violenza fascista potevano cancellare la gioia, la vitalità, l’esuberanza che fecero degli anni Settanta italiani un irripetibile concentrato di utopia rivoluzionaria”.

Da lì in poi il libro diventa un viaggio attraverso l’Italia. Palermo e il centro sociale Montevertigini, da cui nel 1989 prende avvio l’occupazione universitaria che porterà alla nascita del movimento della Pantera. Milano, trasformata negli anni Ottanta in una piccola capitale europea della controcultura. E poi ancora le posse rap, i rave illegali, le riviste ciclostilate, le esperienze artistiche più disparate.

Uno dei meriti principali di “Novanta” è proprio questa ambizione quasi enciclopedica. Mattioli scrive con l’attitudine del completista: ogni scena, ogni rivista, ogni gruppo musicale sembra essere una tessera indispensabile di un puzzle più grande. Da figure centrali come Militant A fino ad episodi culturali oggi quasi dimenticati, il libro prova a ricostruire una costellazione di esperienze che raramente trovano spazio nella storiografia ufficiale. Il risultato è affascinante ma anche impegnativo. “Novanta” è un libro densissimo, pieno di nomi, riferimenti e digressioni che testimoniano una ricerca minuziosa e appassionata. Non è una lettura leggera, ma è proprio in questa stratificazione che si percepisce il vero intento del libro: restituire la complessità di un decennio che non può essere ridotto a poche immagini nostalgiche.

Per chi, come me, quegli anni non li ha vissuti ma li ha conosciuti solo attraverso la cultura pop, questo libro assomiglia ad una lunga esplorazione archeologica. Si scava sotto la superficie patinata del decennio e si scopre un sottosuolo pieno di esperimenti politici, artistici e culturali.

E una volta chiuso il libro rimane la sensazione che, forse, una parte importante di quella energia non sia affatto scomparsa: è semplicemente rimasta sepolta, in attesa che qualcuno torni a raccontarla.