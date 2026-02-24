Come dare forma a un sogno: l’invenzione della moka 

Quando pensiamo all’Italia pensiamo a uno stivale, certo. Ma pensiamo anche a qualcos’altro. A qualcosa di metallico, fatto di due trapezi sovrapposti, che borbotta sul fornello ogni mattina: una moka. Nell’immaginario comune l’Italia è prima di tutto la patria del buon cibo, e ogni buon pasto che si rispetti si conclude con una tazzina di caffè. Ma la Moka –la caffettiera che da decenni abita le cucine di ogni italiano, e non solo—vi siete mai chiesti com’è nata? Se la risposta è sì, allora la persona più adatta a raccontarvelo non può che essere Tina Bialetti, l’ultima dei quattro figli di Ada e Alfonso Bialetti, autrice di Un sogno di polvere e acqua insieme ad Alessandro Barbaglia,

Il volume ripercorre la vicenda di Alfonso, inventore della celebre caffettiera, e di suo figlio Renato, che ne intuì le potenzialità trasformandola nella Moka Express, icona del design e del boom economico italiano. Padre e figlio, diversi “come la polvere del caffè e l’acqua”: il primo artigiano visionario, quasi geloso della propria creatura; il secondo imprenditore lungimirante, capace di comprendere che quell’oggetto non era solo funzionale, ma simbolico.

Il cuore del libro è il sogno. Il sogno di un uomo che, nella sua officina simile al laboratorio di un alchimista, continua a credere nella propria intuizione quando attorno a lui prevalgono scetticismo e diffidenza. L’invenzione nasce dall’osservazione di un gesto semplice, quello del lavatoio: pressione, acqua e polvere. Tre elementi che combinati rivoluzionano la quotidianità. È qui che il libro suggerisce una riflessione più ampia: le trasformazioni più profonde spesso germogliano da intuizioni minime, coltivate con ostinazione.

Ma Un sogno di polvere e acqua non è solo la storia di un’invenzione. È la storia di una famiglia che attraversa il Novecento, con le sue ferite –la guerra, i cambi di concentramento—e le sue tensioni private: la malattia, i silenzi, l’incomprensione tra generazioni. Il rapporto tra Alfonso e Renato diventa il fulcro emotivo del racconto: due modi diversi di intendere il lavoro, il successo, perfino il senso stesso dell’opera compiuta. Se per il padre la moka è un’intuizione intima, quasi necessaria, per il figlio diventa progetto collettivo, narrazione, immagine pubblica.

In questo passaggio generazionale si riflette una parte della storia italiana: dall’artigianato alla modernità industriale, dall’invenzione alla comunicazione. La moka smette di essere solo una caffettiera e si fa emblema di un’epoca, di un Paese che rinasce e si riconosce nei gesti domestici.

Leggendo questo libro ho avuto la sensazione che gli oggetti quotidiani custodiscano memorie silenziose, pronte a emergere solo se qualcuno decide di raccontarle. Mi ha ricordato che i sogni non nascono mai in condizioni ideali, ma dentro la fatica, l’incomprensione, talvolta la solitudine. E che la perseveranza –più ancora del talento—è ciò che permette loro di sedimentarsi nel tempo.

Un sogno di polvere e acqua è un libro che profuma di casa, una storia che si legge con il cuore. E domani, quando la moka tornerà a borbottare sul fornello, forse non sarà soltanto caffè. Sarà la voce di un sogno che ha attraversato generazioni e che continua ad accompagnarci, giorno dopo giorno, fin dal primo mattino.