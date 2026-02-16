Nessuna dinamica, come quella della guerra, è stata in grado di sconvolgere l’assetto del nostro mondo. Filosofi di ogni epoca hanno cercato la risposta ai cambiamenti storici vissuti in prima persona. Da Eraclito a Hegel, e Umberto Curi è stato in grado di raccoglierli in una lunga disamina come “Padre e re: filosofia della guerra” (Castelvecchi). Nessun evento viene condannato, nessuno schieramento, “sed intelligere”. Secondo Curi, la guerra non è un segnale di una civiltà primitiva, irrazionale, bensì la continuazione della politica in un preciso contesto culturale.

Partire dall’antico per capire il mondo di oggi

In “Padre e re” tornano sempre due concetti: polemos e stasis. Il primo è come diceva Eraclito “padre di tutte le cose”, la guerra contro lo straniero, necessaria per determinare gli equilibri e importante per la crescita del cittadino. Il secondo è la guerra tra abitanti della polis, una frattura pericolosa per la salvaguardia della città stato. Come dimostrato dall’autore, la polemos non ha mai abbandonato la nostra geopolitica.

Agli egemoni Stati Uniti, affermare la lotta tra l’occidente e lo straniero, ad esempio con il terrorismo del 11 settembre e la crescita del tasso di criminalità dovuta alle migrazioni di massa, servono a mantenere il proprio dominio. La prima parte del libro, Della Guerra e Pensare la Guerra non restano fini a sé stessi nella spiegazione della Guerra di Troia o delle tragedie classiche, bensì strumenti per capire la politica della famiglia Bush o della strategia degli attentati jihadisti degli ultimi quindici anni.

Fa la sua parte nella storia contemporanea anche il mito di deimos e phobos. I due gemelli figli di Afrodite, oltre a essere dea della bellezza anche dell’armonia, e del dio della guerra Ares. Incarnano le emozioni polarizzate provate durante la battaglia che accompagnano il padre guerriero durante la lotta. Per vincere è fondamentale la paura, dai greci fino all’italiana strategia della tensione. La violenza nera e rossa che ha fatto prevalere il bianco, apparentemente candido, della DC.

Umberto Curi, l’autore

Classe ‘41, Umberto Curi è un filosofo e docente universitario che ha portato nel mondo l’intelletto italiano. Nato a Verona, è stato professore ordinario di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Padova e visiting professor alla University of California, Los Angeles e alla Boston University. Studioso del pensiero greco e della tragedia antica, ha dedicato le sue ricerche ai temi del conflitto, dell’identità, dell’eros e della guerra, mettendo in dialogo la classicità con le questioni del presente.

Tra le sue opere si ricordano La forza dello sguardo, Meglio non essere nati e Straniero, testi in cui emerge la sua capacità di rileggere il mito e la filosofia antica alla luce della contemporaneità.