Kala di Colin Walsh: quando il passato diventa una ferita che non cicatrizza

L’esordio letterario di Colin Walsh con Fazi Editore arriva come una marea nera sulla costa irlandese di Kinlough. Non è semplicemente un thriller, sebbene abbia tutti gli elementi per esserlo: il mistero della scomparsa, i cadaveri negli ultimi capitoli, i segreti che affiorano. Ma Kala è qualcosa di più complesso e disturbante: è il ritorno degli spettri che credevamo sepolti, il riaffiorare di un’assenza che non ha mai smesso di pesare.

La storia prende forma dall’estate del 2003, quando sei adolescenti vivono quella stagione che sembra infinita, dove l’amicizia è totale e il caos è libertà. Kala Lanann è il fulcro magnetico di questo gruppo: carismatica, trasgressiva, la ragazza che tutti vogliono essere. Poi scompare. Quindici anni dopo, tre di loro – Helen, Joe e Mush – si ritrovano nella cittadina quando i resti di Kala vengono ritrovati nel bosco. È il pretesto narrativo per scavare non tanto nel mistero della morte, quanto nella complessità delle vite che quella morte ha spaccato in due.

Walsh costruisce la narrazione su tre voci, alternate fra passato e presente. È una scelta che funziona bene, perché permette di osservare come la memoria tradisce, come i ricordi si trasformano, come la persona che eravamo non smette mai di tormentare chi siamo diventati. The Guardian ha colto nel segno paragonandolo a Donna Tartt: c’è la stessa densità psicologica, lo stesso interesse per le dinamiche di gruppo, quella sensazione che il male strisci sotto la superficie di una comunità apparentemente ordinaria. Ma Walsh aggiunge qualcosa di personale: l’atmosfera opprimente dell’Irlanda stessa, una geografia che non è solo sfondo ma personaggio. Kinlough diventa un microcosmo di immobilità, un luogo dove il turismo ha soffocato l’autenticità e dove il potere locale agisce senza controlli.

Il romanzo affronta temi centrali della contemporaneità – l’abuso di potere, la violenza, il fallimento istituzionale, la crisi dell’identità maschile – ma li tratta attraverso la lente della fragilità adolescenziale. Non è sentimental melanconia: è crudo, a volte brutale. Ci sono scene che disturbano, che restano appiccicate alla pelle. Walsh non fa scena della violenza ma la descrive con una precisione che la rende quasi inevitabile, conseguenza logica di vite già spezzate.

Quello che rende Kala veramente interessante è il suo finale. Walsh lo ha costruito consapevolmente aperto, non come mancanza di risposta ma come scelta artistica. Le domande iniziali trovano risposta – cosa è successo a Kala? ma nel corso della lettura se ne aprono altre, più profonde: Cosa significa perdono? Possiamo redimere le nostre complicità? Che senso hanno certi ricordi?

È un romanzo che si legge rapidamente, con il fiato sospeso, ma che lascia tracce durature. Non è la lettura che vi dimenticherete dopo una settimana. È la lettura che vi tornerà in mente mentre state guidando, mentre ascoltate una canzone, quando vi troverete a riflettere su chi siete diventati rispetto a chi eravate. E quella è precisamente l’ambizione di Walsh: non intrattenere, ma ossessionare.