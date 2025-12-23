Viaggio nelle stanze del potere

Nel panorama dei saggi politici contemporanei, il lavoro di Da Empoli si distingue per la sua capacità di offrire uno sguardo dall’interno sui meccanismi del potere globale. L’autore, forte della sua esperienza diretta nelle istituzioni e nei circoli internazionali, dipinge un affresco del nostro tempo attraverso una narrazione che mescola memoir personale e analisi politica.

Il libro si sviluppa attraverso una serie di episodi ambientati in diverse sale di potere del mondo, da New York a Riyad, passando per i corridoi dell’ONU. Questa scelta strutturale, che privilegia il frammento alla trattazione sistematica, riflette la natura stessa dell’epoca che descrive: frammentata, veloce, caotica. Ogni capitolo funziona quasi come una atto teatrale, un momento cristallizzato che illumina aspetti più ampi della trasformazione in corso.

I volti del nuovo ordine e la strategia del caos

Al centro della narrazione troviamo una galleria di figure che incarnano un nuovo modo di esercitare il potere. Leader politici spregiudicati, principi modernizzatori, presidenti populisti: tutti accomunati da uno stile di governo che rompe con le convenzioni tradizionali. Un crack generazionale del potere. Da Empoli li definisce con un termine evocativo che richiama il Rinascimento italiano, suggerendo come certe dinamiche di potere si ripetano ciclicamente nella storia, pur con strumenti diversi.

Uno dei concetti più interessanti del saggio riguarda il ribaltamento della funzione del caos. Se un tempo l’instabilità era l’arma dei rivoluzionari contro il potere costituito, oggi è diventata lo strumento principe di chi già detiene il comando. Il disordine diventa una leva consapevole, non più una minaccia da arginare ma uno strumento da orchestrare. Questa capacità di muoversi nel caos, anzi di alimentarlo, diventa il tratto distintivo dei nuovi leader. D’altronde il caos ha le sue regole.

Tecnopotere

Un altro filo conduttore è l’alleanza sempre più stretta tra sfera politica e giganti tecnologici. Gli architetti del digitale hanno smesso di essere semplici fornitori di servizi per diventare attori politici a pieno titolo. La velocità dell’innovazione tecnologica, in particolare con l’intelligenza artificiale, crea nuovi scenari dove l’offensiva costa meno della difesa, l’iniziativa vale più della prudenza e dove l’algoritmo non governa più macchine ma menti.

Prosa elegante e scorrevole, con un ritmo che riflette la rapidità degli eventi descritti. L’autore sa cogliere i dettagli rivelatori, le scene che condensano significati più ampi condite da riferimenti culturali numerosi e che spaziano dalla letteratura alla filosofia politica, dalla storia rinascimentale al cinema contemporaneo. Semplicemente l’arte di illuminare il presente attraverso il passato.

Il contrasto generazionale

L’ora dei predatori, edito da Einaudi, evidenzia con chiarezza il contrasto tra due mondi: quello delle vecchie élite liberali, abituate a mediare attraverso istituzioni e protocolli, e quello dei nuovi protagonisti che comunicano direttamente con le masse attraverso i social media, saltando ogni intermediazione. È lo scontro tra la forma e la sostanza, tra chi cerca ancora di mantenere l’apparenza delle regole e chi le considera ormai superate.

Non è un dettaglio secondario l’attenzione che il libro dedica all’estetica della politica contemporanea. Come i leader si presentano, come comunicano, quali simboli utilizzano: tutto questo non è più accessorio ma diventa sostanza del potere stesso. In un’epoca dominata dall’immagine e dalla viralità, contenuto e forma tendono a coincidere.