Elon Musk è una delle personalità chiave di questo decennio, il simbolo di un mondo che si avvicina sempre di più (nel bene e nel male) alla tecnologia. Il Progetto Razzia, un laboratorio politico con la finalità di “rimobilitare la società occidentale” ha eseguito una sua scrupolosa analisi in “Musk, il tecnosciamano” con Altaforte Edizioni.

Storia di un tecnocrata

Il libro non si sofferma a un semplice studio del pensiero politico di Musk o delle sue innovazioni sul mercato mondiale. Si parte da uno studio del profilo personale, dagli anni del liceo al rapporto con il padre. “Non esattamente cresciuto in Ohio” Ironizza il Progetto Razzia sulle origini di Elon Musk.

Qui si capisce la sua mancanza di nazionalismo e di legame con le tradizioni: l’attuale multimiliardario è nato in Sud Africa nel cuore dell’Apartheid, una società violenta dove venivano meno i diritti civili. Musk si si è sentito soffocato dalla città di Pretoria, luogo che gli ha fatto provare una profonda solitudine negli anni di scuola, portandolo a trasferirsi negli Stati Uniti appena cominciata l’università.

Ha frequentato le università dell’Ivy League grazie a punteggi eccezionali ai test d’ingresso, conseguendo una laurea in fisica e una in economia mentre si cimentava nei primi lavori nel campo dell’informatica. Enormi successi, essere il centro dello sviluppo tecnologico, ma resterà sempre il ragazzo insicuro che passava le ore a leggere.

Negli anni ‘80 non c’era posto per i bambini che soffrivano di autismo, considerati “anormali” non solo dai coetanei. Musk era profondamente timido e, come ogni introverso della sua generazione, si rifugiava nei libri di fantascienza che hanno costruito il suo immaginario attuale. Invece, l’amore per la programmazione è nato dai videogiochi in cui creava una propria realtà, riparo sicuro dal bullismo subito.

Lo chiamavano “il fascista”

La maggiore controversia legata alla figura di Elon Musk è sorta il 20 gennaio di quest’anno. Dopo un discorso, fin troppo emozionato ha avuto uno strano slancio dopo la frase “my heart goes to you”: un saluto romano? Alcuni lo hanno definito fascista e altri lo hanno difeso per l’agitazione. Il problema della vicenda era la sua (ormai ex) vicinanza al Partito Repubblicano, la sua presenza è stata fondamentale nella campagna elettorale di Donald Trump.

“Musk, il tecnosciamano” Discute su l’accusa fatta a Musk, osservando punto per punto della sua ideologia e del contesto. Il fascismo nasce e muore nell’Italia del primo dopoguerra, quando non c’era nemmeno l’ombra di uno smartphone, una politica opposta al sistema bipolare (capitalista da entrambe le sponde) dei Dem e Repubblicano.

Musk, il primo a sostenere un libertalismo sfrenato, individualista e suddetto sostenitore di un “messianesimo economico” può venir definito “fascista”? Neanche le simpatie per Afd reggono la nomina. Così si trasforma nell’ennesima vittima del ragionamento woke “il fascismo è male, ogni male è fascista”, minimizzando un pensiero particolarismo con una parola impolverata.