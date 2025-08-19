Miriam D’Ambrosio, esercita la professione di professoressa a Treviglio nel comune di Bergamo. Nel 2025 pubblica presso la casa editrice Rubbettino il suo quarto libro “Fuori non è ancora così”, il quale rappresenta un tuffo all’interno del mestiere più delicato e al contempo stesso importante della nostra società, quello dell’insegante.

Un diario intimo che arriva dall’altra parte della cattedra

Fuori non è ancora così rappresenta un diario intimo, non un riassunto, un episodico racconto di vicende, di ore di lezione, che meglio ci riavvicinano a quella fase della vita che ci sembra un inferno mentre la si vive, e che invece tanto agogniamo nel ricordo una volta che diviene passato. È per noi un secondo punto di vista, quello di una professoressa in un istituto atto a formare la futura classe di lavoratori, ai quali, in una società sempre più volta al materialismo e al concreto, non si confanno di certo le astruse fantasie della letteratura.

Insegnare: un atto di forza rivoluzionario

È un atto di forza, di rivoluzione quello stesso di non arrendersi al pregiudizio che esista un qualsiasi tipo di conoscenza inutile, è l’ultima resistenza di chi ancora crede che la scuola non formi individui destinati al lavoro, bensì educhi solo ad essere umani. Mai c’è stato modo più umano di avvicinarsi all’umano che la letteratura; così, attraverso la lettura di grandi autori del passato, tra uno sbadiglio e una scintilla di interesse, entriamo a far parte di un tempo che tanto ci sembra remoto.

L’ostacolo più grande per chi introduce qualcun altro alla letteratura è il pregiudizio che rende le opere o gli autori più grandi di quel che sono, quasi posti su un piedistallo irraggiungibile per il lettore. Ma dando la possibilità agli studenti di metter mano sulle grandi storie del passato, di riscriverne il finale, dic riaggiustarle adattandole al punto di vista di un personaggio secondario, di contaminarle con la propria essenza, ecco che la distanza col passato si abbrevia tanto da annullarsi. Così attraverso i temi scritti dagli alunni avvengono, forse anche involontariamente, tutte quelle confessioni di un’intimità che difficilmente riesce ad essere espressa in adolescenza.



Ma D’ambrosio in “Fuori non è ancora così” scrive una storia che nel raccontare le altre, fievolmente, timidamente racconta la propria, nella condivisione dei dolori e delle paure, nell’empatia che si forma tra chi ammaestra e chi impara, dimostrando che nel rapporto studente insegnante non troppo raramente i due ruoli risultano fluidamente intercambiabili.