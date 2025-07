“Tutti i colori del nero” di Jordi Borras. L’estrema destra in Europa

“C’è una cosa, su tutte, che i fascisti non sopportano. La luce. Nulla di realmente luminoso c’è mai stato nella storia del fascismo da quando, dopo averlo prodotto, l’Italia lo ha esportato con successo in altri Paesi Europei, vedendolo clonarsi in forme mai mitigate, semmai potenziate.”

“Tutti i colori del nero” di Jordi Borras, edito da Castelvecchi, è un vero e proprio affresco, se così si può definire, delle destre europee. Dove? Ovunque. Spagna, Germania, Lituania, Polonia, Italia. La macchina fotografica, la forza e il coraggio sono i tre aiutanti dello scrittore e giornalista spagnolo per portare avanti un inchiesta durata anni e dove non sono mancati, come racconta lui stesso, momenti di paura, tensione e ansia.

Un libro importante per evidenziare come alcune frange dell’estrema destra vivono e si muovono ancora tra di noi e, spesso, accentuano, come fosse un vanto, questa loro appartenenza. Gruppi ultras, piccoli partiti politici e nazionalisti convinti che ostentano questa loro appartenenza e questo legame con il passato della loro nazione sono i protagonisti di questo viaggio. Chi marcia con le divise delle SS, chi picchia giornalisti, chi commette ronde alla ricerca di immigrati da pestare, chi, fallendo, prova a ripulire figure e soggetti dell’estrema destra cercando di ricostruire la storia. Questo è un viaggio necessario sia da punto di vista giornalistico, ma soprattutto storico.

“L’unica morte che mi preoccupa è quella della memora” Neus Català

Il Fascismo eterno

È questo il titolo del capitolo dedicato all’Italia. Un riferimento diretto al celebre saggio di Umberto Eco e al concetto di “Ur-Fascismo”, sempre pronto a riaffiorare sotto nuove forme. Jordi Borràs parte da Milano per analizzare cosa stia accadendo nel nostro Paese, focalizzandosi in particolare su Sesto San Giovanni — una volta simbolo della sinistra operaia, oggi amministrata dalla Lega di Matteo Salvini (nel periodo in cui Salvini era Primo Ministro).

Da qui si dipana un sentiero nero che porta il giornalista a incrociare gruppi noti della galassia neofascista italiana, come CasaPound e Lealtà Azione, e a raccontare il ruolo svolto da realtà culturali e musicali come Zetazeroalfa, band simbolo della nuova destra radicale. Il viaggio italiano di Borràs è denso di immagini, testimonianze e riflessioni che fanno luce su un mondo spesso sottovalutato o ignorato dal dibattito pubblico, ma tutt’altro che marginale.

Tutti i colori del nero è un’opera che scuote. Un lavoro che unisce il coraggio del giornalismo investigativo alla lucidità dell’analisi politica e sociale. Jordi Borràs ci costringe a guardare in faccia una realtà che molti preferirebbero ignorare. E lo fa senza retorica, ma con l’urgenza di chi sa che, oggi più che mai, conoscere è l’unico modo per resistere. Perché il nero, quello vero, non ha mai smesso di marciare. Ha solo cambiato volto.

I fascisti non sopportano la luce

Vedere, osservare, parlare, divulgare, studiare sono tutti requisiti fondamentali per guardare al futuro per non ripetere ciò che è accaduto nel passato, consapevoli di ciò che è stato.