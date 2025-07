“Si può essere ancora galanti?” di Jennifer Tamas

In un mondo assorbito dall’ideologia woke, pronto a decostruire il suddetto romanticismo di una volta, l’accademica Jennifer Tamas si ferma a riflettere a come siamo arrivati a questo punto con il suo saggio “Si può ancora essere galanti?” (Marietti1820)

Dov’è la galanteria?

L’autrice dice, riguardo alla galanteria sul ciglio dell’estinzione: “[…] Talvolta accusata di farci confondere passione e dominazione maschile, la galanteria suscita opinioni radicalmente opposte” . A seguito dell’introduzione della tematica trattata, il primo capitolo è una guida al declino del termine “galante”. Se in epoche lontane era un innocente gioco di corteggiamento, nel Ancien Régime divenne una seduzione di facciata dominata dal senso di virilità dello spasimante. Da questo momento, partì il senso di sfiducia della galanteria.

Tamas critica il nuovo concetto del consenso, affiancandoci la letteratura di Madeleine de Scudéry. Considera il consenso come un’intellettualizzazione del sentimento, facendone perdere l’incanto dei sentimenti. Così come i termini social utilizzati per le relazioni: il confusionario situationship, lo scortese ghosting o il ridicolo rizz. Da Rousseau a Tinder, l’autrice vede una povertà sentimentale in continua crescita. Questo l’ha portata a riflettere in questo nuovo saggio.

L’autrice

Jennifer Tamas è una scrittrice e docente universitaria. Nata in Francia, dove la sua identità culturale è fortemente radicata, dopo aver studiato lettere moderne alla Sorbona ha conseguito un dottorato in letteratura francese alla Stanford University. Attualmente insegna all’università di Rutgers, New Jersey, la letteratura ai tempi dell’Ancien Régime, a cui fa riferimento nella maggioranza dei suoi saggi mettendoli a confronto con conflitti sociali di oggi.

La sua opera di maggior successo è “Au NON des femmes”, il sottotitolo è: “Libérer nos classiques du regard masculin” ovvero “Liberarci dallo sguardo maschile”. E’ una critica al gioco di seduzione della Francia classica, la “resistenza simulata”, dove il no di una dama non è rappresentato. Solo nel settecento e la Rivoluzione Francese, i personaggi femminili hanno incominciato a rivestire i ruoli di eroine e ottenere più sfumature caratteriali, Jennifer Tamas passa a questa epoca fino alle figure femminili in discussione di altri tempi.

Jennifer Tamas ci invita a riconsiderare la percezione dei ruoli di genere, e dei loro peccati, imposta dal pensiero unico, seguendo il proprio senso critico senza mai perdere l’indipendenza.