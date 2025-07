Storia d’amore e macchine da scrivere: una favola cibernetica

Con Storia d’amore e macchine da scrivere, Giuseppe Lupo dà vita a un’opera che riesce a coniugare racconto fantastico e meditazione sul tempo, affabulazione e rigore teorico, invenzione letteraria e riflessione filosofica. Il libro è un mosaico di memorie, salti temporali, riferimenti storici e personaggi epici, tra cui spiccano due protagonisti che reggono l’intera struttura narrativa: Salante Fossi, cronista del Modern Times, e il Vecchio Cibernetico, alter ego e simbolo della coscienza novecentesca.



È quest’ultimo il depositario di un mistero che tiene in scacco la narrazione: la creazione di una macchina chiamata Qwerty, evocata fin dal titolo come un oggetto che potrebbe rivoluzionare la scrittura, la comunicazione, perfino il pensiero umano. Ma Qwerty non è una macchina qualsiasi. Non ha cavi, tasti o display, eppure promette di connettere chiunque, ovunque, in ogni tempo. L’invenzione è così radicale da sembrare impossibile da definire: più specchio che tecnologia, più concetto che oggetto. E proprio per questa natura sfuggente si avvicina a ciò che Borges chiamava “finzione metafisica”: un varco nella realtà, una riflessione sulla scrittura come forma di eternità.

La struttura del romanzo riflette la molteplicità dei suoi significati. Diviso in due sezioni – “Tastiera ungherese” e “Tastiera occidentale” – e impreziosito dalle illustrazioni di Lorenzo Fossati, che rappresentano i tasti delle due tastiere (quella magiara e quella QWERTY), il testo ricalca un viaggio fisico e simbolico che attraversa l’Europa, dall’estremo nord della Danimarca (Skagen) fino all’Atlantico portoghese, passando per Budapest, Praga, Ivrea, Palo Alto.



È un viaggio nel cuore della modernità, vissuto attraverso le lenti della memoria personale e collettiva, ma anche attraverso lo sguardo ironico, malinconico e talvolta elusivo del Vecchio Cibernetico – nato Sandór Molnár –, personaggio che pare uscito da un racconto mitologico e che nel corso del tempo ha cambiato più volte nome, patria, ruolo. Le sue memorie si snodano tra accenni filosofici, echi storici (l’invasione sovietica del 1956, la fuga da Budapest), invenzioni visionarie e riflessioni sulla tecnologia, sulla modernità e sull’identità. Al centro di tutto c’è la Lettera 22, la leggendaria macchina da scrivere Olivetti, simbolo di un’epoca e vero e proprio talismano del racconto.



Il Vecchio Cibernetico la porta sempre con sé, nella sua custodia rigida, come un archivio portatile di lettere, appunti, mappe, frammenti di tempo. In essa è custodita la genesi di Qwerty, ma anche quella di una civiltà fondata sulle parole, sul pensiero organizzato, sul linguaggio come ponte tra gli esseri umani.

Il romanzo funziona come una macchina narrativa a doppio binario: da un lato l’intervista – continuamente rinviata – tra Fossi e il Vecchio Cibernetico, dall’altro le digressioni biografiche, che si trasformano via via in apologhi, in racconti nella cornice del racconto. Salante Fossi si trova a Skagen per intervistare il celebre inventore alla vigilia del suo compleanno (forse il novantacinquesimo, forse l’ennesimo travestimento temporale), ma viene risucchiato in un turbine di storie, allusioni, ricordi e invenzioni che rendono impossibile portare a termine il suo compito giornalistico. Il Vecchio Cibernetico, invece, sembra interessato più a raccontare il passato che a spiegare il presente; più a divagare che a definire; più a evocare che a dichiarare.



Cita architetture di Mies van der Rohe, sfida il suo interlocutore a una partita metaforica a scacchi, parla della sinagoga Pinkas di Praga e dei nomi scritti sui muri con l’inchiostro rosso. Tutto è cifra, tutto è simbolo. Anche la donna che lo accompagna, Ann Lee, è presenza-assenza, figura misteriosa che non compare mai davvero ma aleggia come un’ombra nelle pieghe del racconto. L’amore per lei si intreccia con l’amore per la scrittura, per le macchine, per la memoria: ed è proprio per questo che si può parlare di “una storia d’amore, anzi due”, come suggerisce la quarta di copertina. L’una rivolta all’umano, l’altra alla macchina, in un abbraccio tra ciò che è passato e ciò che potrebbe ancora venire.

A rendere ancora più avvincente il romanzo è la sua capacità di interrogare, in modo incisivo, il nostro rapporto con la tecnologia. Giuseppe Lupo non offre un giudizio morale sulla modernità digitale, ma si muove con passo letterario dentro una riflessione più ampia, che coinvolge i temi dell’intelligenza artificiale, dell’identità mutante, della conservazione della memoria. Qwerty diventa allora il simbolo di un’umanità potenziata ma anche esposta a nuove forme di oblio. Una tecnologia che promette connessione assoluta, ma che ha bisogno – come ci ricorda il Vecchio Cibernetico – degli esseri umani per funzionare.



L’invenzione, infatti, non esiste senza chi la sogna, la racconta, la trasmette. Così il protagonista, pur circondato da scienziati e Nobel, da cervelli brillanti e accademici di tutto il mondo, riconosce nel dialogo con Salante Fossi la vera forma di comunicazione: quella che passa attraverso il racconto, lo scambio, la parola umana. E in questo senso Storia d’amore e macchine da scrivere si avvicina a un altro tipo di romanzo: quello neolivettiano, come lo definisce lo stesso autore nella nota finale, in omaggio all’utopia industriale e sociale di Adriano Olivetti. Ivrea, con le sue fabbriche-modello, diventa così non solo luogo geografico, ma anche paradigma etico, politico, culturale. Un luogo dove la tecnica era al servizio dell’uomo, non il contrario; dove la bellezza e la funzionalità si fondevano in una visione integrale dell’esistenza.

Lupo riesce in un’impresa tutt’altro che semplice: raccontare una favola tecnologica senza cedere alla nostalgia né alla retorica, ma con uno stile che mescola levità e profondità, ironia e malinconia, rigore e poesia. La sua lingua, spesso sospesa tra il parlato e l’evocativo, accompagna il lettore in un viaggio che non è solo fisico, ma anche mentale, affettivo, esistenziale. Il libro si legge come un lungo flusso interrotto da pause, ellissi, sospensioni, proprio come le macchine che descrive: precise ma non fredde, meccaniche ma capaci di emozione. La memoria è al centro di tutto: personale e collettiva, storica e affettiva, individuale e politica.



Nei passaggi più lirici, Lupo riesce a trasformare persino un elenco di nomi o una nota di diario in un brano poetico. La lettera scritta da Sandór alla sorella Ezster, per esempio, dopo la fuga da Budapest nel 1956, è uno dei momenti più intensi del romanzo: non solo per ciò che racconta, ma per come lo racconta – con pudore, tenerezza, dignità. È da quel momento in poi che il lettore comprende che il vero protagonista della storia non è la macchina, né l’invenzione, né la gloria scientifica: è l’uomo. Con le sue paure, le sue fughe, le sue speranze. Storia d’amore e macchine da scrivere è un inno a questa umanità fragile ma resistente, capace ancora oggi di sognare, ricordare, inventare. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla smaterializzazione, Lupo ci invita a rallentare, ad ascoltare, a guardare negli specchi – reali o simbolici – che ci mettono di fronte a noi stessi. E forse è proprio questo lo scopo di Qwerty: non tanto comunicare, quanto risvegliare. Come uno specchio, ci chiede solo di guardarci e ricordare. Al resto, penserà la scrittura.