Il coraggio di un dialogo necessario.  “Il sogno di un nuovo mattino, lettere al papa” di Tomáš Halík

In un’epoca di profonde trasformazioni che attraversano non solo la società secolare ma anche il mondo ecclesiale, la voce di Tomáš Halík emerge con particolare autorevolezza e originalità. Il presbitero, filosofo e teologo ceco, nato a Praga nel 1948, formatosi nell’esperienza drammatica del regime comunista dove fu ordinato sacerdote clandestinamente dopo essere stato espulso dall’università e perseguitato come nemico del regime cecoslovacco, offre in “Il sogno di un nuovo mattino, lettere al papa” una riflessione intima e coraggiosa sul futuro del cristianesimo. Il volume, pubblicato da Vita e Pensiero nel 2024, si compone di dodici lettere – come gli apostoli – indirizzate all’immaginario Papa Raffaele del futuro. Si presenta come un epistolario ideale rivolto al Santo Padre, ma in realtà rappresenta molto di più: è un manifesto per un cristianesimo capace di rinnovarsi senza tradire la propria essenza. Continuando il cammino intrapreso con “Pomeriggio del cristianesimo” (2022), Halík immagina la Chiesa che verrà. Premio Templeton Prize, Halík porta nell’opera tutta la sua esperienza di dialogo con i non credenti e la sua profonda comprensione del significato di Chiesa cattolica nella contemporaneità. Le “lettere” di Halík non sono semplici comunicazioni formali, ma vere e proprie meditazioni teologiche che affrontano le sfide più urgenti del nostro tempo. L’autore invita la Chiesa a non rifugiarsi in posizioni difensive, ma ad abbracciare quello che definisce il kairós: un momento opportuno per ‘prendere il largo’ e cercare una nuova identità per il cristianesimo in un mondo che cambia radicalmente. Il teologo ceco, che oggi insegna filosofia e sociologia della religione all’Università Carlo di Praga ed è stato il più stretto collaboratore di Václav Havel, dimostra ancora una volta di essere uno dei pensatori più originali del cattolicesimo contemporaneo. La sua proposta non è quella di una rivoluzione strutturale, ma di una trasformazione spirituale profonda. Come ha sottolineato in altre occasioni, serve una riforma della spiritualità, prima che una riforma delle strutture. Il “sogno di un nuovo mattino” del titolo non è utopia ingenua, ma visione profetica di una Chiesa capace di trascendere sé stessa per entrare in un un mistero sconosciuto. Halík invita a toccare le ferite del mondo contemporaneo, a lasciare i nostri comodi sentieri e a trovare un ‘terreno santo’ in luoghi del tutto inaspettati. L’opera riesce a coniugare rigore teologico e accessibilità comunicativa, proponendo un cristianesimo adulto che non teme il confronto con la modernità, ma anzi lo ricerca come occasione di purificazione e crescita. Scritto nei mesi estivi e autunnali del 2023, questo libro-dialogo con il Papa Raffaele del futuro, il cui nome significa “Dio guarisce”, si colloca perfettamente nel dibattito sulla sinodalità che attraversa la Chiesa contemporanea. Halík riesce nell’impresa non semplice di parlare ai credenti senza escludere i non credenti, proponendo una riflessione che trascende i confini confessionali. La sua capacità di trasformare l’esperienza personale sotto il regime comunista in saggezza universale rende questo epistolario un documento tanto spirituale quanto culturale, indispensabile per comprendere non solo dove va la Chiesa, ma dove va la ricerca umana di senso nel XXI secolo.

Recensione a cura di Jacopo Trulli