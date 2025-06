Petros eni: l’incredibile storia di Margherita Guarducci nel libro “La tomba di san Pietro”

Il libro di Tiziana Lupi, distribuito da Minerva edizioni, mette in luce una delle scoperte archeologiche più eclatanti del secolo scorso e caduta nell’oblio. E’ la storia di Margherita Guarducci, epigrafista rinomata, che ritrovò le ossa di san Pietro nei sotterranei vaticani nel 1956. Gli ostacoli non furono pochi, l’ambasciata sovietica faceva di tutto per terrorizzarla, ma paradossalmente il maggiore era uno: l’essere donna.

Fra la storia e la finzione

La scrittura del romanzo si alterna fra la ricostruzione storica dell’evento ed episodi romanzati, ideati per far prendere a cuore al lettore la ricerca archeologica. La Guarducci come personaggio è una donna capace di mantere sensibilità e autorevolezza insieme, pronta a farsi valere dai funzionari del vaticano o dalle spie russe (l’Unione Sovietica era allarmata dall’ipotetico ritrovamento rivoluzionario), pur di mettere le mani sulla grande scoperta dei resti di san Pietro.

Prima di centrare le vicende delle Grotte Vaticane leggiamo frammenti della sua vita, i giorni da docente universitaria adorata dagli alunni e l’estate a Creta con il mentore Federico Halbherr. Parallelamente si ripercorre nel libro la caccia delle ossa dell’edificatore della chiesa cattolica, una grande equipe di soli uomini si occupa degli scavi. I risultati sono assenti, il Papa è determinato. Nel 1956, Margherita Guarducci, la migliore nel campo dell’epigrafia, viene incaricata di occuparsi della ricerca in completa autonomia.

In questa fase della narrazione, appare un personaggio interessante: don Gianni. Un sacerdote mai in abiti clericale, si presenterà come “l’angelo custode” della Guarducci e nei momenti di tensione sarà proprio lui a guardarle le spalle. Accompagna l’archeologa nelle Grotte Vaticane, dove l’aria viene a mancare e la donna è costretta a lavorare in ginocchio a causa della collocazione del famoso muro g. Il prete è sempre al suo fianco e pronto a prendere le sue difese dalle malelingue che circondano la Guarducci. La presenza di Don Gianni è fondamentale e il motivo è colpo di scena significativo dentro la narrazione.

L’irriconoscenza verso Margherita Guarducci

In un’epoca dove le donne non sono altro che madri, attribuire un primato simile a Margherita Guarducci era improbabile. Vennero subito messe in dubbio le sue scoperte, le scoperte dell’enfant prodige dell’archeologia, a partire dall’epigrafe sulla tomba del santo. “Petros eni”, la Guarducci constatò che fosse “Pietro è qui”, ovvero un’indicazione sul ritrovo delle ossa. Antonio Ferrua, gesuita membro della commissione di esperti negli scavi del 1940, ribatterono con: “E’ Pietro manca, non Pietro è qui”. Questo portò una polarizzazione accademica che mise contro la Guarducci svariati studiosi.

Il pontefice non diede mai completamente i riconoscimenti all’archeologa. Fu lui ad annunciare la notizia del ritrovamento, non Margherita Guarducci. Durante il discorso non la nominò, la paternità della scoperta galleggiava in un “noi”. La Guarducci era amareggiata, non sorpresa. Sapeva perfettamente a cosa sarebbe andata incontro, le critiche continuarono anche con la pubblicazione del suo saggio riguardante i rinvenimenti in Vaticano.

Margherita Guarducci morì alla fine del secondo millennio, il 2 settembre 1999. Passò una vita modesta insegnando nelle università romane, Sapienza e la Scuola Nazionale di Archeologia di Roma, e la comunità archeologica ignorò per il resto della sua vita che fu l’artefice del miracoloso ritrovamento.