Il codice che cambiò l’editoria

“Codice canalini, cronache degli anni 90” edito da Transeuropa ripercorre la storia di una delle più rivoluzionarie case editrici italiane e dei geni, folli, visionari che ci lavoravano all’interno. Un ritratto, in particolare, verso Massimo Canalini definito da molti un irregolare genio assoluto, punk delle lettere, ribelle. Un talento nato per scovare giovani scrittori e capace di modificare, a suo piacimento, un intero ecosistema culturale.

Giulio Milani. autore e narratore del libro, ci porta nel mondo di Transeuropa: gli inizi, il successo, le riviste, le visioni, le crisi, i fallimenti e moltissimo altro. Una vera e propria rivoluzione letteraria ma anche sociale che ha scardinato il monopolio delle grandi case editrici nel dopoguerra. Un modo per sfidare le convenzioni editoriali che vigevano fino a quel momento, una scossa narrativa senza precedenti e soprattutto un distacco dai salotti letterari così chiusi e senza prospettiva. Spazio ai giovani: indisciplinati, sgangherati e ribelli ma con parole vere da scrivere. Una storia che, come scrive l’autore, non si trova né su Google né su Wikipedia, una testimonianza da leggere, perché non c’è altra via per capirla davvero.

Prima di Canalini, Tondelli

Transeuropa nasce nei primi anni 80′ grazie alla figura di Tondelli, genio assoluto anche lui. L’idea che ebbe maggior successo e che fu un vero e proprio tsunami nel mondo editoriale italiano fu il lancio della rivista Under 25 in cui moltissimi ragazzi potevano finalmente dare sfogo ad ansie, paure, pensieri usando la potenza della scrittura e avendo, oltre tutto, un contenitore forte come Transeuropa. La rivista ebbe da subito un grandissimo successo. Fu lui, l’apripista per un intera generazione di ragazzi e di editori, grazie alla sua lotta verso la scrittura come vera forma d’arte.

L’obiettivo della rivista, infatti, è sociologico, voleva mappare la realtà dei giovani. La cultura come mezzo e non come fine ultimo. Un uomo solitario, Tondelli, ma non solo. Circondato dalla passione per questo lavoro. Se ne andrà troppo presto, per colpa dell’AIDS ma riuscì comunque a lasciare una grandissima eredità come sottolineato dal suo amico e confidente Pierre Riches che dirà: “Non tocca a me parlare delle sue doti letterarie, lo faranno i giornali e le televisioni. Io voglio sottolineare due cose: il suo grosso impegno per aiutare tanti giovani a esprimersi e a essere pubblicati e l’aiuto che ha dato a molti omossessuali, con il suo esempio e i suoi scritti, a superare la loro falsa e inutile vergogna.”

Un genio, un ribelle

Massimo Canalini era entrambe le cose. Genio che sapeva trasformare le parole in idee, caos che prometteva uscite imminenti e che poi si trasformavano in strazianti attese, arte che sapeva cullare e scovare come pochi. Anarchico, apolitico, intellettuale, burbero. Un genio ribelle che ha trasformato una casa editrice in un vero e proprio movimento che ardeva alimentato da cultura e continua novità.

Il libro, non è solo la storia di chi ha fondò o di chi ha poi rinnovato Transeuropa, è un racconto dell’Italia. Gli anni Ottanta, gli anni Novanta e primi anni Duemila. Le uscite, gli autori, le parole, i giovani, le riviste. Autori come Enrico Brizzi con il suo “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” o Livia Balestra, pionieri di una ribellione giovanile e culturale che influenzò la scrittura di quegli anni. Cinema, arte, letteratura.



Un libro quasi storico, per raccontare una rivoluzione, dei suoi soldati e dei generali di quest’ultima e il presente della casa editrice con i progetti e le idee che non sono mai morte e mai moriranno.

Giulio MIlani

Giulio Milani, editore e scrittore, laureato in Lettere con una tesi di Storia militare e sociale, ha legato il suo nome alla ricerca in ambito letterario e alla fondazione del movimento degli Imperdonabili (con Veronica Tomassini, 2019). Ha curato le antologie “I persecutori” (Transeuropa, 2007) e “Over Age. Apocalittici e disappropriati” (Transeuropa, 2009) e pubblicato i romanzi “La cartoonizzazione dell’Occidente” (Transeuropa, 1998, n.e. Laurana, 2018), “Gli struggenti o i Kamikaze del desiderio” (Baldini & Castoldi, 2004), “La terra bianca” (Laterza, 2015).

Ha intervistato lo scrittore Mario Rigoni Stern in “Storia di Mario. Mario Rigoni Stern e il suo mondo” (Transeuropa, 2008). In ambito editoriale è stato promotore e coordinatore della collana di co-edizioni “Indies” di Feltrinelli e dello scaffale di tutela della bibliodiversità con LibrerieCoop; ha ideato e prodotto la collana “Wildworld” per Transeuropa. Il saggio storico “I naufraghi del Don. Gli italiani sul fronte russo 1942-1943” (Laterza, 2017) ha vinto il Premio Letterario Nazionale “Alpini Sempre”.