“Certe sere Pablo”, una malinconica militanza

“C’è stato un tempo, ed era solo ieri, in cui il richiamo della militanza era inevitabile per tutti, in una nebbia di sigarette, poche ore di sonno e nottate al freddo ad attaccare manifesti”

Questo potrebbe essere già un ottimo riassunto del libro di Gabriele Pedullà, “Certe sere Pablo”, edito per Einaudi. Un testo che, attraverso i racconti personali dell’autore, ripercorre intere stagioni politiche dove la militanza, la passione, la voglia di cambiare il mondo era tangibile e capace, ancora, di alimentare intere generazioni. L’autore, infatti, si chiede: “Dov’è finita la militanza? Che ne è stato del movimento del lavoratori che si proponeva di cambiare il mondo?”.

Tre romanzi brevi che ripercorrono tre decenni storici per la politica nazionale e non solo. L’incendio e le contestazioni giovanili degli anni Settanta, la cupa pacificazione degli anni Ottanta e la crisi successiva degli anni Novanta. Quest’ultima fase raccontata con la malinconia tipica italiana (rappresentata anche da moltissimi film italiani di quegli anni) e che restituisce, al lettore, la frustrazione di chi aveva visto il cambiamento possibile, senza rendersi conto che invece, era tutto il contrario.

Portolano degli anni bisestili

Il primo breve romanzo che compone l’architettura del testo è incentrato su un giovane liceale che si affaccia alla politica nel momento esatto in cui, invece, i più grandi, quella politica, la stanno abbandonando per sempre.

“Da quando è andato in pensione, per trent’anni ha aperto tutti i giorni il vostro circolo di zona e solo il cambiamento del partito lo ha convinto che per lui è arrivato il tempo di passare all’incombenza a qualcun altro, col risultato che adesso la sezione rischia di rimanere sempre chiusa”

Queste le parole che rappresentano al meglio il “capitolo” del libro, dove futuro, passato e presente si mescolano in scontri, scelte di vita e manifesti.

Certe sere Pablo

Nel secondo testo, Clara e Pablo sono i più belli, i più intelligenti, i più carismatici e nel confusionario sessantotto, si sentono invincibili, come se il mondo fosse ai loro piedi e tutte la movimentazione di quegli anni posso solo portare ad un futuro tutto da vivere secondo i loro canoni e principi. E invece il mondo si pone per quello che è: estremamente realista e duro.

“Basta tu non ti faccia illusioni: tutto qui. Per quelli come noi non sarà altrettanto facile, quando verrà il momento”

È stato un soffio

Carlo ha passato una vita a battersi a fianco dei piú deboli, finché un incontro inaspettato non arriva a scuotere le sue certezze dalle fondamenta, come in un racconto dell’orrore dei nostri tempi… Nessuna nostalgia, però. Perché ridendo, commuovendosi, palpitando per gli amori, le idee, gli atti di coraggio e di viltà dei vari personaggi, la posta in gioco rimane qui, semmai, un’altra: capire con gli strumenti insostituibili della letteratura.

Un libro in tre o tre racconti in un libro per una narrazione di anni duri, gonfi di sogni e di aspettative e con una realtà da dover affrontare. Tra amori, gioie, dolori, Pedullà è riuscito a raccontare, attraverso i mille personaggi che abitano il testo, un paesaggio infinitamente intrigato, rivestito di un’affascinante nostalgia.