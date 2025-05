Leggendo: “Le lettere di Fantozzi” di Paolo Villaggio edito Rogas, come spesso accade con questo personaggio, ci si ritrova a ridere e a sospirare quasi nello stesso momento. È un libro strano, diverso dagli altri della saga: invece di raccontare episodi in sequenza, raccoglie lettere scritte da Fantozzi a figure storiche, politici, santi, e persino a Dio. Lettere improbabili, sgangherate, surreali. Ma dentro si trova tutto: la rabbia, la frustrazione, la disperazione, e quell’assurda voglia di esistere comunque, anche se nessuno ti ascolta.

Fantozzi, qui, è più solo che mai. Scrive a chiunque pur di farsi sentire. E lo fa con il suo solito stile: parole grosse, formalismi fuori luogo, errori che fanno tenerezza. A volte sembra un bambino che cerca di sembrare adulto. Ma proprio per questo riesce a colpire più di mille discorsi seri.

Una delle lettere che mi è rimasta più impressa è quella a Stalin. Non perché dica cose particolarmente profonde, ma per il modo tragicomico in cui Fantozzi idealizza una dittatura, solo perché gli sembrava tutto più semplice. Fa ridere, certo, ma sotto sotto fa anche pensare: quanto siamo disposti a tollerare pur di avere una qualche certezza?

Villaggio è un maestro nel far sembrare grottesco ciò che in realtà conosciamo benissimo. Il lavoro, i capi, la burocrazia, la religione, la politica: tutto passa attraverso la lente deformante di Fantozzi, che però finisce per farci vedere le cose in modo più chiaro. È come se ci dicesse: “Guarda quanto è assurdo il mondo in cui viviamo. Però, dai, almeno ridiamoci sopra.”

A livello stilistico, il libro è volutamente disordinato. Ma è proprio questo a renderlo autentico. Sembra davvero di leggere lettere scritte da un uomo stanco, confuso, un po’ ingenuo, che però non si arrende. E nonostante tutti gli strafalcioni, ci sono passaggi che restano addosso.

Non è forse il libro più forte della saga di Fantozzi, ma ha una sua malinconica bellezza. È più intimo, più riflessivo, anche se non perde mai quel tono folle e grottesco che ha reso il personaggio famoso. Non è una lettura per cercare la trama: è un viaggio nella mente di un uomo che, nonostante tutto, continua a scrivere, a parlare, a sperare.

Se si conosce già Fantozzi, è possibile trovare in queste lettere qualcosa di nuovo. In caso contrario, forse non è il punto migliore da cui iniziare, ma può dare comunque un’idea definita e precisa del perché questo personaggio è diventato così amato.