“Alla ricerca di civiltà extraterrestri” di Graziano Chiaro

“Nell’universo vi sono mondi abitati da civiltà intelligenti. Le ipotesi e i reali sviluppi della scienza SETI, raccontando le cose come stanno veramente, senza fronzoli e fantascienze, narrate da chi, come astrofisico, fa della ricerca SETI il suo lavoro quotidiano”

Queste le premesse scritte dall’autore Graziano Chiaro nel suo nuovo libro edito Mondadori “Sotto i cieli lontani, alla ricerca di civiltà extraterrestri”. Un argomento affascinante, distopico, spaventoso e spesso al centro del dibattito per via della forse non veridicità delle notizia che arrivano in merito. In questo contesto, si inserisce l’Istituto SETI che dedica la sua ricerca, tramite fondi e donazioni di privati, alla ricerca di forme di vita oltre il nostro pianeta, usando però metodi scientifici. No complottismo, ma studio.

Ma esistono davvero?

Il libro non ha nulla a che fare con l’ufologia. Quest’ultima, infatti, ruota esclusivamente intorno al mondo UFO. La scienza, l’astronomia, l’astrobiologia, invece si concentrano su percorsi diversi, alla ricerca di conferme attraverso osservazioni replicabili e codificabili. Partendo dall’ipotesi che non siamo soli nell’universo, lo scienziato SETI va alla ricerca di forme di vita intelligente extraterrestre in grado di produrre o ed inviare segnali tecnologici non imputabili ad eventi naturali ma a civiltà intelligenti.

Partire da questo presupposto è fondamentale per la comprensione del libro. L’argomento trattato, infatti, ha un’etichetta che spesso induce a storcere il naso o comunque a non fidarsi. Il libro, invece si propone come un piccolo manuale scientifico, grazie anche a diversi esperti dell’istituto SETI, che permettono una discussione sana e anche potenzialmente costruttiva sulla possibilità di presenze intelligenti nell’universo.

Quindi siamo soli nell’Universo? Sicuramente no. Ma allora dove sono tutti quanti? Sono là, fuori. Non sappiamo dove.

Graziano Chiaro

Dopo la laurea in Fisica, vola negli Stati Uniti, dove, a Washington, lo aspettava un contratto alla Nasa, l’Agenzia governativa che cura i programmi spaziali degli Stati Uniti. Era il 2017 e per Graziano Chiaro, padovano di nascita, ma ora residente alternativamente tra Venezia e Cortina, cominciava la seconda vita. Nella prima, si era laureato in chimica nel 1981 ed aveva avuto una brillantissima carriera: top manager nel settore della biochimica e docente universitario in marketing e management. Ma la grande passione era sempre stata l’astrofisica.

“Era un amore che mi portavo dentro sin da bambino, guardare attraverso il telescopio mi ha sempre affascinato. Poi, i casi della vita mi hanno portato ad occuparmi di tutt’altro. Ho lavorato come manager industriale nel settore della biochimica per grandi multinazionali, ho girato il mondo, dagli Stati Uniti a Taiwan, ho raggiunto ruoli di prestigio, ma sentivo che mi mancava qualcosa, non avevo fatto quello che più desideravo. Nel 2014, a 62 anni, mi sono detto che era il momento di decidere, poiché non c’era più tempo da perdere. Ho ripensato ad una frase che diceva mio padre in dialetto: Se ti sta sempre drio, no ti passi mai davanti . Mi sono dimesso dall’azienda per cui lavoravo e ho fatto domanda di ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca in Fisica dell’Università di Padova, la stessa dove mi ero già laureato nella prima vita”

Oltre allo studio delle galassie a nucleo attivo, Graziano Chiaro, in collaborazione con ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, è coinvolto in progetti di ricerca di segnali di vita extra terrestre attraverso lo studio dei pianeti extrasolari e della possibile abitabilità di questi mondi. Il libro, quindi, si incastra perfettamente nella doppia vita dell’autore. Oltre il cielo, oltre il limite consentito.