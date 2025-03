“The Children’s Bach”: la quotidianità come una prigione

“Piccoli Preludi”, nottetempo edizioni, (Children’s Bach) di Helen Garner è il ritratto perfetto della rassegnazione, quel disincanto che colpisce tutti al raggiungimento dell’età adulta. Ambientato nella periferia di Melbourne degli anni Ottanta, epoca materialista che preferisce il Blockbuster al giornale, seguiamo le giornate monotone della famiglia Fox. Dexter, quarantenne infelice nella sua vita matrimoniale, e la moglie Athena, esausta del ruolo di madre che trova sollievo nello stirare (malamente) i panni e nei momenti piatti. Hanno due figli, il più grande Arthur e Billy, bambino affetto da una grave disabilità mai approfondita. Forse, la scelta dell’autrice è un evidenziazione dell’indifferenza dei genitori al riguardo. Athena in particolare è molto crudele verso suo figlio, confessa apertamente di sperare di sbarazzarsene un giorno. “Non è niente” Dice picchiettandosi la testa, riferendosi a Billy. Qualcosa sconvolgerà Dexter e poi l’intera famiglia, e cosa può smuovere un uomo senza sogni o ambizioni? La passività. S’imbatterà in Elizabeth, ex compagna del college, e la sorella più piccola per cui è una sorta di madre, la diciassettenne Vicki.

Il ruolo della musica

In questo romanzo la musica è onnisciente nella narrazione, forse rappresenta qualcosa di più. Dexter canta, Athena studia autonomamente il pianoforte, l’amante di Elizabeth Philip è un chitarrista di serie b e la figlia Poppy prende lezioni di musica. Tutti hanno la passione per la musica, ma nessuno eccelle. Se ne sottolinea l’importanza quando si racconta che i genitori riservavano speranza in Billy per la sua bellissima voce. Per i personaggi, è uno spiraglio di luce nel buio della mediocrità, la fuga da una vita insignificante che i personaggi continuano a inseguire nonostante gli sforzi siano vani. La musica simboleggia la speranza in cui si crede o si vuole continuare a credere per andare avanti.

La figura della donna secondo Garner

In maniera sottile, Piccoli Preludi denuncia la rilegazione della donna ad “angelo del focolare” o “donna fatale” imposta dalla società. L’archetipo della donna soffocata è Athena, ridotta alla cura della casa e dei figli: è convinta, oppure rassegnata, di dover restare nello sfondo della storia e mai immischiarsi nelle problematiche domestiche. Dall’altra parte abbiamo Elizabeth che non si è mai sposata e ha avuto diversi amanti. Dexter stesso ebbe una relazione con lei al college, e nel libro questa fiamma li tiene profondamente legati. Bellissima, sempre ben vestita e col trucco fatto, elementi talvolta considerati da donna “poco di buono” e sfacciati. La sua sincerità viene interpretata come volgarità e la voglia di libertà come egoismo verso chi le sta vicino. L’universo di Piccoli Preludi non è differente dal nostro, è una realtà dove essere donna è un peso qualunque sia la tua scelta di vita.

Attraverso gli occhi dei ragazzi

In un lungo romanzo di quarantenni infelici che combattono le proprie crisi, è stato tralasciato un punto di vista colmo di potenziale: quello di Vicki. Tornata a Melbourne perché incapace di vivere da sola, quando mette piede a casa Fox vede ben altro che una famiglia infelice. Trova in ogni dettaglio, secondo gli altri misero, un motivo per cui sorridere. “Suoni come un topo!”, dice ascoltando Athena esercitarsi mentre disturba il resto dei Fox. Qualche volta appare perfino arrogante per il suo ineguagliabile ottimismo, sarà l’unica a cercare di capire le fragilità di Billy. Avrà pazienza durante le crisi e non lo abbandonerà nella sua stanza, ma lo porterà a giocare al parco senza la paura di sguardi maligni. Porta con sé una cosa che viene sopravvalutata nella storia: la leggerezza. È la chiave per sopravvivere alle stanchezze che hanno i giovani e gli adulti dimenticano appena vengono travolti dalle responsabilità. Vicki avvicina tutti i personaggi a quello spiraglio di luce che inseguono. Ci fa rendere conto delle possibilità che ognuno di noi ha di evadere dalla passività della vita, ma che preferisce ignorare.