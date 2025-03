Il rinascimento islamico ne “L’epoca geniale”

La storia delle idee è la storia degli uomini che le danno vita. Si può dibattere per secoli sul perché una certa scuola filosofica o una religione siano nate in quel momento, in quel luogo lì. In verità si parte da un fatto molto semplice: uomini speciali nascono, sopravvivono e si possono dedicare al pensiero nello stesso momento, nello stesso luogo. Così nascono le scuole e le controscuole.

L’epoca geniale di Stephen Fredrick Starr (Einaudi, Torino, 2024) è la storia di una di queste coincidenze secolari. Attorno all’anno 1000 d.C. l’Asia Centrale islamica, sconvolta da imperi cadenti e invasioni nomadiche, diventa l’hub globale della scienza, della filosofia e della matematica. Avicenna (Ibn Sīnā) e Albiruni (al-Bīrūnī) avanzarono la conoscenza di tradizione ellenica e islamica oltre ogni limite immaginabile, influenzando l’intera cultura dell’Occidente o anticipando la scienza rinascimentale di cinquecento anni.

E se il lettore non sapesse nulla della storia medioevale islamica? Non è un problema. Starr porta il lettore occidentale in un universo che non è né esotico né lontano. Passo passo una storia molto specifica diventa chiara e universale. Starr scrive con attenzione, accortezza e precisione – ciò che serve per farci conoscere un islam e una scienza altrimenti inaccessibile. L’epoca geniale è uno dei risultati della grande crescita di studi islamici e storia globale degli ultimi trenta anni.

Una doppia biografia

Quella di Starr è soprattutto una doppia biografia, comparata, della vita e delle esperienze intellettuali dei due maestri. In che misura l’opera dipende dalla biografia? In larga parte. La Corasmia medioevale era una terra di passaggio che offriva una straordinaria varietà culturale, tanto nella circolazione di manoscritti e santoni, quanto nelle opportunità di visitare le terre indiana, persiana o levantina. L’islam centroasiatico, come lo era stato quello della Baghdad della precedente era aurea musulmana, si apriva costantemente al mito e alla giurisprudenza del melting pot mediorientale.

Come nel rinascimento italiano re e feudatari si convinsero dell’importanza del mecenatismo. Avicenna e Albiruni, seppur con difficoltà, trovarono ripetutamente patroni e risorse per poter lavorare e far sopravvivere la propria parola. Avicenna e Albiruni rappresentano due facce del sapere e dell’intelligenza difficilmente conciliabili, soprattutto quando si dedicavano alle stesse discipline.

Avicenna oggi sarebbe stato un programmatore o un fisico – perché sì, fisica e filosofia condividono ancora oggi metodo, aspirazioni e strumenti logici. Per Avicenna la via della verità era quella della coerenza razionale: attraverso rami di sillogismi l’intera della conoscenza si doveva rifare ad un Uno. Devoto ad Aristotele, il massimo esempio di questo approccio intellettuale, Avicenna ordinò sistematicamente medicina, legge, fisica e metafisica come successivamente avrebbe solo fatto Tommaso d’Aquino, che gli fu debitore. Albiruni invece era adepto dell’osservazione empirica, e della sua solo successiva razionalizzazione matematica. Predecessore di Newton, Albiruni innovò straordinariamente l’astrologia e la fisica ellenica, costruì una matematica che fondeva il meglio di Pitagora, della tradizione indiana e dell’islam medioevale.

Con il potere del metodo scientifico Albiruni ha descritto oltre ogni predecessore il sistema planetario solare, la forma e la dimensione della Terra e l’intricata antropologia del subcontinente indiano. Dubbio, ipotesi e teoria matematica sono sempre state in circolazione.

L’epoca geniale è una avvincente storia della cultura, di una cultura specifica tanto forte da giocare un ruolo nella storia globale della scienza. Di Corasmie medioevali ne sono esistite poche – forse Starr ci potrà aiutare a prevedere dove sarà la prossima. Poi però dovranno nascere gli Avicenna e i Biruni.