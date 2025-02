“Dagli undici metri” un libro sull’imprevedibilità della vita

Dario Voltolini, autore di “Dagli undici metri”, edito per Baldini/Castoldi, usa lo sport e in particolare il calcio per raccontare e descrivere l’imprevedibilità della vita. Lo fa attraverso un personaggio bizzarro che oscilla tra il giovane ragazzo quale è e l’adulto che vuole dimostrare di essere, tra l’atleta che rifiuta di correre ma il portiere che intuisce ogni pensiero avversario. Il libro, quindi, pone la domanda.. In che modo si compie il destino di ognuno di noi?

Una storia di sport, di vita e di fortuna raccontata con la precisione e il calore della scrittura di Dario Voltolini. Uno sguardo prismatico che scompone la realtà e la ricompone per farne un racconto tangibile e veritiero.

Cebola, una profonda testardaggine

Cebola è un giovane ragazzo che sa correre. Corre veloce, anzi velocissimo. Ma non vuole fare questo, vuole giocare a pallone. Ala? Terzino? No, in porta. Il mister/guru di questi ragazzi non può credere alla proprie orecchie. Come in porta. Si, risponde Cebola. E aveva ragione lui. In porta è fortissimo, para tutto, da qualsiasi direzione arrivi il tiro, Cebola para e lo fa con una tranquillità disarmante. Ha un talento e quindi va coltivato.

La storia però non si concentra su come nasce la carriera di un portiere, non si sofferma sul classico riepilogo di statistiche o giocate, anche perché, spesso, un singolo gesto può diventare leggenda. Il libro inizia con un racconto di una partita. Un portiere, un rigore decisivo, un attaccante. Nel mezzo un mondo. Un ragazzo apparentemente timido e riservato ma che in verità è solo sicuro dei propri mezzi e del proprio talento. Ma non è spocchia quella del ragazzo, è quasi paura mascherata in sicurezza. L’occhio di chi vuole sfidare il mondo, senza paura.

I personaggi che compongono la vita di Cebola sono diversi: l’allenatore che cerca di capire come trattare il talento, il preparatore dei portieri che come un ombra osserva a bordo campo, il rettangolo verde, i guantoni. Ma anche l’intuizione o come ammette lui stesso, in tutta la sua fanciullezza: culo.

La storia, come la vita, ha un inizio e una fine, nonostante tutto ciò che accade durante. Il rigore della vita per l’attaccante e il portiere. L’intuito non arriva, Cebola è fermo sulle gambe. Non sa dove gettarsi; sinistra o destra? Basso o alto? Non lo sa ed è proprio qui che arriva l’intuizione/culo di cui si parla. Cebola rimane al centro e l’attaccante che è solito tirare negli angoli più remoti della porta, decide di provare il cucchiaio. Soluzione geniale, se non fosse che in porta, quel minuto ragazzino, in mancanza di intuito è rimasto fermo e deve solo allargare le braccia e accogliere il pallone al petto.

Lo sport come vita, il calcio come imprevedibilità

Quale altro sport, se non il calcio, riesce a rappresentare al meglio l’imprevedibilità della vita? Un gioco senza risultati già scritti, senza traiettorie programmate, senza criteri. Uguale la condizione in cui viviamo di inspiegabile ed incalcolabile precarietà. Sentimentale, lavorativa e sociale. Cebola rappresenta al meglio questa strana parabola. Corre più veloce di tutti, ma vuole rimanere fermo in porta. Ascolta ciò che gli dicono i vari insegnati, ma rimane fermo con le sue idee e convinzioni.

Cebola fa da ago della bilancia tra continuo movimento e stabilità. Tra velocità di gambe e velocità di pensiero. Tra sicurezza e incertezza. Dario Voltolini dipinge un racconto di vita sincero, delicato e sportivo e che oltre alla vita, riprende la condizione solitaria e malinconica dell’essere portiere.