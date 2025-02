“Viva il lupo” di Angelo Carotenuto: la musica oltre i Talent Show

Come si possono giudicare i sogni? Impossibile saperlo. Neanche Gabriele Purotti, detto Puro, lo sa. Leader dei Dorita, uno dei gruppi rock più in vista della scena indie italiana e giudice di un famoso programma musicale, un giorno si sveglia senza più la voce, il motivo, inizialmente, ignoto. Il musicista, oltre ad essere il frontman del gruppo, diventa famoso negli anni anche per la sua partecipazione a VIL (Viva il lupo), un talent show incentrato sul canto in cui ha il difficile compito di giudicare e valutare giovani promesse accorse da tutta Italia per sognare in grande. La morte di una giovane cantante, da lui bocciata durante lo show, tuttavia renderà l’intera esistenza del protagonista un grande punto interrogativo.

Nel nuovo libro di Angelo Carotenuto, “Viva il lupo”, edito per Sellerio, l’autore, cerca di ritrovare sé stesso oscillando tra passato, presente e futuro. Ripercorre la sua intera vita tra ricordi e memorie ma anche tra dolori e silenzi. Un saggio sull’esistenza privata, sulla brutalità di un mondo musicale usa e getta ma in particolare con Tete, la vera protagonista del libro.

“Io penso che tu sia un grande talento, ma…”

Quante volte, seduti sui nostri divani di casa, finita la cena, decidiamo di accendere la tv e goderci uno dei tanti show in cui la musica è protagonista: X – Factor, The Voice, Amici e tanti altri ancora. Quante volte, avete sentito la frase “credo che tu sia un grande talento, ma ….”? Almeno io, un migliaio di volte. Non sono da solo, anche l’autore, infatti, nelle note finali ammette: “Questo libro non esisterebbe in questa forma senza le persone accanto alle quali negli ultimi undici anni, ogni giovedì sera, ho guardato X Factor, cascasse il mondo”.

Dal difficile compito di giudici inizia questa storia. Puro (Gabriele Perotti) perde la voce e abbandona lo show appena saputo della morte di Tete, una ragazzina sedicenne. Causa del decesso: travolta da un treno mentre attraversava con il suo monopattino e con le sue cuffie un passaggio a livello. Due giorni prima, durante le audizioni di VIL aveva dimostrato un grande talento, tuttavia non bastò per essere selezionata, decisivo proprio il voto del nostro protagonista. “Io penso tu sia un grande talento, ma non sono sicuro che tu abbia la forza per stare dentro questo gioco”. La Procura, sospetta, che le due vicende possano essere collegate. Si ipotizza il suicidio.

Puro sprofonda. Ha perso la voce con cui si è potuto sedere su quella sedia in qualità di giudice e l’ha tolta, inconsapevolmente, ad un ragazza di sedici anni che amava la musica. Il rimorso è enorme e, inevitabilmente, Gabriele inizia a stravolgere il suo mondo. Vuole sapere tutto di Tete, ricostruire i suoi sogni, la sua felicità, la sua voglia. Non basta, ripensa a tutti i ragazzi a cui ha detto di no durante gli anni. Ha paura. Mentre la gara televisiva avanza senza di lui, però, Puro riesce a rintracciare la madre della giovane cantante da cui scaturirà un secondo incontro indimenticabile che porterà ad un lieto fine dal sapore agrodolce.

Un discorso generazionale

Il libro oltre a seguire l’epopea interna del protagonista, evidenza anche un rapporto conflittuale tra due generazioni. La Gen X, ovvero chi è nato e chi ha vissuto la fine del Novecento e la Gen Z degli anni duemila. Due mondi opposti caratterizzati da diverse innovazioni, anche in ambito musicale. La prima ascoltava la voce dei cantanti dal giradischi, nei concerti dal vivo e nei piccoli locali, una sinfonia ancora analogica. La seconda, figlia della rivoluzione digitale: Social, Reels, eventi, condivisione social.

Uno scontro che sembra dire: noi della generazione X sappiamo cosa è realmente la vera musica, l’abbiamo vissuta sulla nostra pelle, noi possiamo giudicare oggi la musica del futuro. Non è esattamente così e lo capisce anche il protagonista che nella spasmodica ricerca personale, scopre l’umiltà e l’ascolto delle nuove leve musicali incontrando personaggi, cantanti, amici e parenti. Tasselli di un puzzle emotivo che si andrà a comporre nelle righe finali.

“Parla, o anziano, poiché ti si addice Ma con saggezza, e non disturbare la musica Quando c’é un’esecuzione non offenderti in chiacchere, e non fare il sapiente fuori tempo”

SIRACIDE, 32, 3-4