Tra poesia e realismo: “Gli Innocenti” di Burhan Sönmez

“Gli Innocenti” di Burhan Sönmez, edito da Nottetempo edizioni, è un romanzo penetrante e poetico che guarda a fondo nei regni della memoria umana, del dolore e della resilienza. Il romanzo sviluppa la sua trama a partire dal binomio di ambientazioni rappresentato da Cambridge e i villaggi della valle turca di Haymana, fondendo molteplici aree e ricordi con essa, Sönmez mira a far sì che i lettori interiorizzino le sfumature e le dinamiche che plasmano l’evolversi di un essere umano.

Il libro evidenzia più personaggi ma si concentra in particolare su alcuni di essi. Questi ultimi si trovano in tutto il mondo, tutti portando il peso della storia, del trauma o dei segreti nascosti. Man mano che Sönmez svela le loro narrazioni e le intreccia, iniziamo a costruire un’immagine complessa della Turchia moderna, radicata nelle tensioni politiche e negli effetti che ha avuto sulle vite delle persone.

Uno dei temi tra i più significativi di cui quest’opera si fa portavoce è il presente in relazione al passato. Ovvero, l’influenza che le ferite non rimarginate hanno nel governare l’esistenza dei personaggi. Sönmez affronta con delicatezza e profondità anche temi politici, come la repressione e la libertà. Il protagonista Brani Taiwo è un rifugiato politico perseguitato dall’insonnia e dal regime turco.

Nel lavoro di Sönmez, ogni parola del dialogo sembra essere dipinta con il più puro lirismo, la scrittura appare lussureggiante e visiva. La prosa crea una poesia sottile che consente al lettore di immergersi profondamente nelle emozioni vivide dei personaggi. Anche se il libro può apparire disgiunto in alcuni punti, specialmente considerando come anche le vite dei personaggi siano tali, la struttura è progettata per imitare la trama non lineare del romanzo. È evidente che questa è una storia sul caos e su come riusciamo a dargli senso.

“Gli Innocenti” è un capolavoro letterario che affonda le radici nelle complessità dell’umanità e nelle sue contraddizioni, tuttavia è opportuno un avviso poiché questo capolavoro richiede contemplazione. Burhan Sönmez ha ancora una volta dimostrato che la sua arte nelle sfere letterarie moderne è veramente encomiabile, la sua abilità di intrecciare elementi poetici e realismo all’interno di una narrazione toccante non smette mai di stupire.