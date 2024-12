Marcello Veneziani, “Senza eredi”

Il nuovo libro di Marcello Veneziani dal titolo “Senza eredi” (Ed. Marsilio), indaga e ripercorre le storie di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella. dei veri e propri ritratti di personaggi che hanno attraversato la storia provando a lasciare qualcosa di importante da poter raccontare o analizzare. Il problema di oggi è che viviamo in una società priva di eredi e priva, probabilmente di futuro. Guardiamo al passato come evento troppo lontano da noi, il presente come instabile e il futuro come disastroso. Chi ne fa le spese è la cultura: eredità verticale e trasmissione circolare tra autori e lettori, tra maestri e allievi.

“Viviamo in un’epoca di contemporanei, senza antenati nè posteriori, uniti solo dal vago domicilio nello stesso tempo, non consorti al più inquilini. Nella storia dell’umanità questa è la prima epoca senza eredi o quantomeno la prima a non riconoscere eredità da custodire e da trasmettere.”

Un mondo senza eredi

Per reagire e contrastare a questa amnesia, emorragia e cancellazione del passato inteso come culla del sapere e da cui attingere per modificare o semplicemente raccontare il presenti e il futuro, Marcello Veneziani, ha composto una raccolta di settanta miniature di saggi, biografie, profili di personaggi e personalità forti e spesso, sconvenienti.

Pascal, Leopardi, Manzoni, Baudelaire, Proust e Kafka. E ancora, Ratzinger fino ad arrivare ai quasi giorni nostri. Senza eredi non è possibile neanche formulare un pensiero nuovo, rivolto al futuro e all’essenziale. La vera sciagura del presente, come dice l’autore, non è l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale ma la ritirata dell’intelligenza Umana. Non resta che ribellarsi riscoprendo la spina dorsale di una cultura dimenticata, lacerata e fagocitata da anni di evoluzione tecnologica.

Una serie di domande, interrogativi, analisi e forse, risposte in un testo che mira a riscoprire chi, con la forza della sapienza e della cultura, ha seminato e raccolto dei frutti che ora noi dovremmo mangiare scoprendone sapori e odori, ma che invece, ormai sazi, ignoriamo. Il drammaturgo austriaco Franz Grillparzer diceva:” Se il mio tempo mi vuole avversare, lo lascio fare tranquillamente. Io sono venuto da altri tempi e in altri tempi spero di andare”.

Marcello Venziani

L’autore si laurea in filosofia all’Università di Bari, inizia la carriera di giornalista nel 1977 collaborando al periodico Voce del Sud di Lecce. Nel 1979, entra nella redazione barese del quotidiano Il Tempo. È giornalista professionista dal 1982, dopo il praticantato a Il Giornale d’Italia, il quotidiano romano diretto dal deputato democristiano Luigi D’Amato. Nel 1981, assume la direzione del gruppo editoriale Ciarrapico-Volpe-La Fenice, incarico che mantiene fino al 1987. Ritenuto uno tra gli intellettuali di spicco della destra italiana, Veneziani ha significativamente rivalutato, in diverse pubblicazioni, l’operato del filosofo Julius Evola, da molti accusato di simpatie col fascismo e dunque ostracizzato, dimostrandone invece l’originalità del pensiero e la distanza da tale estremismo.

In diverse sue pubblicazioni Veneziani ha sviluppato una dura critica alla globalizzazione, incentrata in particolare sul profilo culturale: Veneziani sostiene la tradizione patriottica e cristiana dell’Europa contro la filosofia del mondialismo e quella che ha più volte definito “retorica dei diritti umani.” Scrive a lungo su il Giornale, collabora con Il Messaggero, la Repubblica, La Stampa, il Secolo d’Italia, L’Espresso, Panorama, Il Mattino, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.