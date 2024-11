“Maranza di tutto il mondo, unitevi!” di Houria Bouteldja (Ed. DeriveApprodi)

Dalla banlieue francesi alle periferie globali, un vero e proprio appello a una lotta di liberazione dei così detti maranza, categoria che accumuna i giovani delle nuove classi pericolose e dei famosi figli di seconda generazione. In Europa e in Nord America si assiste, ormai da qualche anno, al crescere di una classe lavoratrice bianca affascinata dai partiti populisti. Martin Le Pen in Francia e Donald Trump in America, ne sono un esempio esaustivo.

Su queste generiche basi ma che verranno poi approfondite, analizzate e sviscerate dall’autrice, studiosa e militante antirazzista franco – algerina Houria Bouteldja che ripercorre la storia della sinistra francese ed europea per spiegare questo enigma e immaginare come superarlo. SI soffermerà molto sul concetto di “contratto razziale” stipulato dalle forze politiche e lavorative e si addentrerà in un ipotetica vittoria sulla destra firmando un alleanza tra i “barbari delle metropoli postcoloniali” e “i bifolchi del lavoro povero in Europa”.

L’autrice, quindi, si impegnerà per trovare un modo per concretizzare questa coalizione per una comune lotta antirazzista e di liberazione della miseria che le società contemporanee impongono ai subalterni, indipendentemente dal colore della loro pelle. Uno sguardo assolutamente attuale anche in virtù delle rivolte, successe pochi giorni fa a Milano, precisamente a Corvetto, in cui molti “maranza” sono scesi in piazza per protestare contro la morte di Remy Elgalm, ragazzo egiziano di 19 anni, mentre fuggiva da una macchina della polizia.

Chi è Houria Bouteldja?

Militante e scrittrice antirazzista ed è tra le fondatrici del Partito degli indigeni della Repubblica. Gli Indigènes de la République si sono organizzati come movimento per denunciare il passato coloniale della Francia e per lottare contro la discriminazione subita dai “discendenti delle popolazioni colonizzate”. Più in generale, contro l’ideologia razzista e colonialista che, secondo loro, è alla base delle attuali politiche sociali del paese. Stato francese. Nata a Costantina, in Algeria, il 5 gennaio 1973, Houria Bouteldja è emigrata con i suoi genitori in Francia da bambina. Ha studiato lingue straniere applicate in inglese e arabo a Lione. Dal 2001 lavora per l’Institut du Monde Arabe.

Autrice di diversi saggi come “I bianchi, gli ebrei e noi” è un membro del comitato editoriale di QG decolonial e del blog Paroles d’honneur.

Un racconto diviso per tappe

Tutto si apre con una nota editoriale firmata dal rapper e scrittore Amir Issaa che introduce il tema razziale e parla dei figli di seconda/terza generazione e delle sue esperienze personali: “Una rivendicazione di potere da parte dei maranza.”

Successivamente troviamo l’introduzione in cui l’autrice spiega e si sofferma sulle sue ambizioni principali per cui ha scritto questo libro/manifesto parlando di una nuova speranza: “Anche se ho grandi difficoltà a convincermi che questa unione sia possibile, non posso rassegnarmi finché non sarà stata provata ogni cosa. Dobbiamo quindi iniziare da ciò che la ostacola. In alto i cuori!”

La prima parte è incentrata sullo Stato razziale integrale. Dalla nascita all’insediamento per poi proseguire con la radicalizzazione di preconcetti e stereotipi nocivi per la parte di società presa in esame e la storia dei partiti francesi che più hanno contribuito a ciò. Inoltre, l’autrice si sofferma anche su tre parole cardine francesi, un vero e proprio simbolo: liberté, égalité e fraternité. Tre parole da dover collocare nella società moderna. Molto meno storica e molto più “libera” è la seconda parte intitolata “L’amore rivoluzionario o l’ottimismo della volontà”.