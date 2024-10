The Roman Book, una guida ironica sui quartieri di Roma

Nel febbraio del 2014 veniva creato un blog online. Quasi dieci anni dopo, nel 2023, viene scritto, dagli stessi fondatori del blog, un libro. The Roman Book è una fotografia narrativa di Roma. Gli autori cercano di raccontarla come si tramandano dei racconti, delle storie, delle avventure ai propri amici. Il libro è una vera e propria versione analogica del blog, non c’è un filone narrativo ma una visione unilaterale: quella di due ragazzi di fine anni Ottanta che hanno vissuto in quella che loro non sapevano sarebbe stata poi definita Roma Nord.

Questa è l’introduzione, scritta da Francesco Cianfarini e Matteo de Paoli, di The Roman Book. Una vera e propria guida per non perdersi o per approfondire l’immensa varietà di quartieri che dividono la capitale in grandi zone geografiche. Delimitate più che da confini, da culture, abitudini e regole differenti.

I mille volti di Roma

Roma vive, da ormai qualche decennio, una spaccatura netta tra due macro aree: Roma Sud, verace e popolare, e Roma Nord, raffinata, chic, moderna. Idee, regole, abitudini, pregiudizi, clichè, calcio e politica si nutrono costantemente di questa divisione, rafforzandola ulteriormente. Ma Roma, in tutta la sua grandezza, è composta anche da altro.

Ci sono i ragazzi del centro, costretti a condividere la storia e la bellezza della zona con milioni di turisti che in ogni periodo dell’anno girano sperduti per Via del Corso e Piazza di Spagna. La zona quasi berlinese di Roma Est, in cui quartieri come San Lorenzo e il Pigneto sono diventati simbolo di movida. L’ancora popolare Roma Ovest, un ossimoro fatto di alcuni dei quartieri più difficili della capitale e la bellezza e l’eleganza di Monteverde/Gianicolense.

Quattro grandi aree quindi attraversate da quartieri differenti con un’anima diversa ciascuno. Il libro, in modo leggero e spensierato, cerca di raccontare, sulla base dell’esperienza dei due autori, le peculiarità di ogni zona sopracitata. Si parte dai Parioli e gli immancabili Pariolini, ci si ferma tra Ponte Milvio e la Balduina, si osserva il centro, Termini, Monteverde e Monti, la zona dei cosiddetti fuorisede di Piazza Bologna e la romanità espressa su ogni muro di Testaccio, San Saba e Garbatella.

Non possono essere esclusi, da questo elenco, due importanti zona vissute dai romani. Soprattutto durante l’estate. Fregene e Trastevere. La prima, una delle località di mare più frequentate da ragazzi. Principalmente sono di Roma Nord, tuttavia non è raro trovarsi giovani di Roma Sud che come le rondini, migrano verso nuove zone. Trastevere, invece, è il cuore pulsante di questa città o forse, lo era. Adesso è più un’attrazione per turisti. Ristoranti e Pub sono per loro, con i residenti che scappano per luoghi più economi e avventurieri romani che al solo pensiero di un sabato sera a Trastevere preferirebbero incatenarsi al portone di casa.

Nell conclusione del libro, l’ultima frase è: d’altronde Roma non si può racchiudere in un solo libro. Probabilmente Roma è impossibile da racchiudere anche in un volume da mille pagine. Come diceva Ennio Flaiano, storico sceneggiatore italiano di film come 8 e mezzo o La dolce Vita: vivere a Roma è un modo di perdere la vita. Roma è un labirinto, una corsa a ostacoli costante, difficile e stupenda allo stesso tempo. Il libro, nella descrizione spiritosa di ogni quartiere, evidenzia elementi che probabilmente solo un romano potrà capire. Una guida quindi, non per turisti, ma per chi vive costantemente questa città.