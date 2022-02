The Tender Bar, il supporto della famiglia

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di J.R Moehringer e diretto in modo esemplare da George Clooney, The Tender Bar è un film del 2021 disponibile su Amazon Prime Video dal 7 gennaio 2022. A momenti drammatico a momenti commedia, difficile da inserire in una categoria precisa The Tender Bar è sopratutto una storia, la storia molto ben raccontata di una famiglia disfunzionale e problematica, di una figura paterna assente e di J.R., il giovane protagonista che cerca di trovare la sua strada, aiutato dallo zio Charlie e dalle atmosfere del carismatico Dickens Bar.

Drammatico nelle tematiche, commedia nella forma

Sebbene la vicenda di J.R. sia caratterizzata da situazioni non semplici fin dall’infanzia il film conserva un’atmosfera serena e affettuosa per tutta la sua durata, raggiungendo dei picchi emozionanti e anche drammatici ma senza mai perdere questo filtro di nostalgia e positività. Questa serenità è una delle indiscusse preziosità della pellicola ed è trasmessa principalmente dal Dickens Bar, che finisce per rappresentare un punto di riferimento sia per il protagonista, che lì sviluppa il suo rapporto con lo zio e festeggia i suoi traguardi, sia per lo spettatore che viene abituato a quell’atmosfera spensierata e impara che ogni tanto la regia la farà respirare ancora, spesso in momenti molto emotivi.

In generale l’opera riesce a coinvolgere lo spettatore nelle dinamiche della famiglia di J.R e negli eventi della sua storia, pur non trattandosi di una vicenda ricca di colpi di scena o dai risvolti estremi, presentando comunque momenti seri e critici. Tale coinvolgimento è dovuto al realismo con cui sono rappresentati i personaggi, e le dinamiche anche problematiche della famiglia, che se pur numerosa, senza un soldo e composta da personaggi a volte anche pittoreschi e complessi come lo scorbutico nonno o la madre di J.R. una donna fragile ma non debole, rimane sempre unita e affronta tutte le avversità insieme in un clima di affetto e costruttività a cui è impossibile resistere, e di cui si vuole fare parte senza neanche accorgersene; insomma la più amorevole, accogliente e funzionale delle famiglie disfunzionali.

Essendo la vicenda narrata dal punto di vista di J.R. prima bambino e poi giovane uomo, la pellicola dona dei momenti emozionanti legati sopratutto appunto alla prospettiva tipica di un bambino, che ricorda i momenti che l’hanno colpito; ad esempio quando la scuola organizza una colazione con i papà ed essendo il padre di J.R. in generale assente o disinteressato, è il nonno scorbutico e scontroso che si veste elegantissimo per l’occasione e pieno di orgoglio accompagna il piccolo all’evento. Il film quindi è costellato di momenti molto teneri e intensi che toccano lo spettatore e lo spingono a rispolverare ricordi simili nella propria mente e nel proprio passato familiare.

L’esemplare regia vecchia scuola di George Clooney e un cast di talento e coinvolto

Essendo la materia prima un romanzo autobiografico basta leggerlo per avere tutto il necessario a trasformarlo in un film, la vera sfida sta nell’adattare e dirigere una storia simile e George Clooney ci è riuscito magnificamente. La pellicola infatti ricca di cura e dettagli non solo dimostra l’apprezzamento e il rispetto verso l’opera su cui si basa, ma anche un profondo amore per i personaggi, tutti rappresentati con le loro sfaccettature più intime e umane, anche grottesche o patetiche: la madre di J.R. (interpretata da una perfetta Lily Rabe, che le conferisce una dolcezza e una forza davvero entusiasmanti) è una donna sicuramente fragile, colpita da diversi fallimenti nella sua vita che ne hanno minato la sicurezza e l’autostima, come un matrimonio disastroso o l’essere tornata a vivere per necessità a casa dei genitori anziani con suo figlio, ma che nonostante tutto non perde mai quella scintilla di positività e ottimismo, e quasi di innocenza. Si impegna con tutte le sue forze perché suo figlio possa avere tutte le opportunità che lei non ha avuto, e per sé stessa, per non rimanere schiacciata dalle avversità ed essere sempre e comunque una donna di valore.

Altra colonna fondamentale della pellicola è il leggendario zio Charlie, il proprietario del Dickens Bar, un uomo apparentemente sempre calmo e rilassato, ma costantemente attento al piccolo J.R. per il quale diventa anche la più vicina figura paterna a disposizione, e che con i suoi modi diretti e ironici non manca mai di trasmettere la sua saggezza, dovuta tanto al tempo passato tra le birre e i clienti quanto a quello in mezzo ai libri; egli è infatti un autodidatta e vorace e appassionato lettore, sopratutto di classici di cui può vantare una certa cultura, l’ amore per la lettura è deducibile in effetti dal nome stesso del suo locale. Ben Affleck era forse l’unica scelta di casting possibile e interpreta il ruolo tanto profondamente e con cura da sembrare il vero zio Charlie in persona che ha gentilmente accettato di presentarsi sul set di tanto in tanto.

L’intero cast del film offre performance davvero coinvolgenti e impegnate, e la stessa serenità di cui si è già parlato traspare anche attraverso il lavoro di attori e collaboratori, e permea l’intera pellicola. Il merito di questo filtro positivo e costruttivo stando alle interviste è di George Clooney, che oltre ad aver diretto e ispirato i suoi attori è riuscito a trasportare un romanzo su pellicola lasciando il profumo cartaceo delle pagine impresso in ogni inquadratura e in ogni scena. The tender Bar non rimarrà nella storia del cinema magari, ma è sicuramente una piccola perla che ogni regista dovrebbe studiare, esemplare prodotto in cui un’idea ben pensata viene realizzata in maniera quasi impeccabile, precisa e dal risultato estremamente emotivo.

Educativo, lodevole, l’importanza del sentirsi amati

“The thing that this movie speaks to, and i think it’s a real fundamental truth is there’s nothing more important than feeling loved, and having someone in your corner” – Ben Affleck

The Tender Bar è un’opera in cui molte generazioni possono trovare ispirazione ed emozione: un giovane può sicuramente empatizzare con J.R. e capire il suo smarrimento, il sentirsi nella posizione di dover dimostrare qualcosa agli altri forse più che a se stesso, e imparare a sentirsi realmente felici e soddisfatti di sé, anche imparando ad apprezzare ciò che si ha sfruttandolo come risorsa; ma anche un adulto può guardare lo zio Charlie e rendersi conto di come si possa giocare un ruolo fondamentale nella vita di nipoti o figli se si è pronti a supportarli sinceramente. Oppure una donna per quanto smarrita può ispirarsi e rendersi conto di cosa sia davvero importante per lei, e persino un anziano può ricordarsi di quanto sia fondamentale per i suoi cari la stabilità e la certezza della sua figura.

The Tender Bar ha l’effetto di una pacca sulla spalla dello zio che abbiamo adorato fin da piccoli, una pellicola che smuove, ravviva ed emoziona, e probabilmente educa anche; se hai la serata libera fai un salto al Dickens Bar!

“I’m really exctited for audiences to see this movie because i think is uplifting” – Ben Affleck