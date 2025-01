Giovanni Caravelli: il generale dell’Aise volato a Teheran per salvare Cecilia Sala.

Giovanni Caravelli, 18 marzo 1961, Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, che ha ricoperto dal 2014 l’incarico di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), con delega all’esercizio delle funzioni vicarie e dal 16 maggio 2020 è stato nominato Direttore della stessa Agenzia è uno dei principali attori del complicato snodo diplomatico che ha visto, nella giornata di ieri, la scarcerazione e il ritorno in Italia da Teheran della giornalista Cecilia Sala. Sul C130 dell’Aeronautica militare presente anche lo stesso generale.

Lo stesso Caravelli si è recato nella capitale iraniana per assicurare e confermare come l’AISE sia in prima linea nella protezione dei cittadini italiani all’estero. Oltre alla Premier Giorgia Meloni, quindi, cruciale l’intervento del generale che insieme all’intelligence ha chiuso l’accordo con i Guardiani della rivoluzione: i pasdaran inseriti tra le organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti.

Con i suoi canali usati anche per il caso Alessia Piperno, l’attivista rimasta rinchiusa ad Evin per 45 giorni nel 2022, Caravelli ha saputo sporcarsi le mani. Mantenere contatti con un regime come quello di Bashar Assad o con gli Hezbollah. Guadagnarsi il rispetto e la fiducia di interlocutori complicati con l’obiettivo di proteggere gli interessi italiani all’estero, anche in teatri difficili come quello iraniano era un compito non difficile che però ha permesso il rientro della giornalista del Foglio e di ChoraMedia.

Generale classe 1963

Dopo aver completato il liceo classico, Giovanni Caravelli, intraprende la carriera militare nel 1979, entrando all’Accademia Militare di Modena come parte del 161º Corso “Esempio”. Tra il 1984 e il 1992, presta servizio presso il 4º Reggimento artiglieria contraerei “Peschiera” a Mantova, dove ricopre incarichi come vicecomandante e Comandante di unità missilistiche HAWK. Successivamente, dal 1993 al 1998, lavora presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, inizialmente nel Reparto SIOS e in seguito presso l’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Nel 1998, comanda il 1º Gruppo del 4º Reggimento artiglieria contraerei “Peschiera” a Cremona, partecipando anche all’Operazione NATO “Allied Force” per la crisi del Kosovo tra il 1998 e il 1999. Prosegue la sua carriera con incarichi presso il SISMI e come Comandante della Brigata Informazioni, Ricognizione e Guerra Elettronica dell’Esercito ad Anzio tra il 2008 e il 2010.

Inoltre, serve come Consigliere Militare del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU in Afghanistan e Capo dell’Unità dei Consiglieri Militari di UNAMA, tra il 2010 e il 2011. Nel 2011, viene assegnato al VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa in cui ricopre il ruolo di Vice Capo Reparto fino al 2013. Dal 2013 all’agosto 2014, è Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa.

A partire dal 25 agosto 2014, assume la posizione di Vice Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) con delega all’esercizio delle funzioni vicarie, di cui dal 16 maggio 2020, diventa anche Direttore. Il 17 settembre 2024 viene nominato prefetto, mantenendo l’incarico fuori ruolo presso l’AISE.

Una carriera di successi

È stato insignito delle seguenti onorificenze: Croce di Bronzo al Merito Militare; Croce d’oro per anzianità di servizio militare; Commendatore dell’Ordine del “Merito Distinto” dell’Esercito Argentino; Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Ufficiale con Spade dell’Ordine Melitense; Ufficiale dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio; Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di servizio militare; Medaglia d’Argento al merito di lungo Comando; Medaglia per la partecipazione alla Missione NATO in Kosovo (KFOR); Medaglia per la partecipazione a Missioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite; Medaglia per la partecipazione alla Missione in Afghanistan; Medaglia per la partecipazione ad attività di concorso in pubbliche calamità per il terremoto dell’Umbria.